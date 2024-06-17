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Это будет ударом по Кремлю: в членстве Украины в НАТО увидели выгоду для США

Анна Косик
17 июня 2024, 16:23
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Недавно президент Штатов Байден выразил скептицизм по вопросу членства Украины в НАТО, однако для США такой шаг будет более выгодным, чем нынешняя помощь.
Байден, Путин
США имеют шанс получить выгоду от вступления Украины в НАТО и нанести этим удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: The White House, flickr

Джо Байден недавно подчеркнул, что предоставление Украине приглашения присоединиться к Альянсу не может рассматриваться из-за нынешней войны со страной-агрессором Россией. Однако, на самом деле для США является более выгодным сценарий членства Украины в НАТО.

Как пишет Алена Гетьманчук в статье Atlantic Council, вступление Украины в Альянс может быть выгодным для Штатов как и с точки зрения военной практичности, так и стратегического преимущества или даже геополитических достижений.

"Во-первых, Соединенные Штаты имеют очевидный и непосредственный интерес в прекращении российского вторжения в Украину, поскольку это позволит США сосредоточиться на других неотложных приоритетах внутренней и внешней политики. Но так же очевидно, что война, развязанная Владимиром Путиным в феврале 2022 года, никогда не закончится, пока вопрос членства Украины в НАТО остается нерешенным", - говорится в статье.

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Вторым аргументом в пользу Украины в НАТО является опасный сигнал России и непосредственно Путину, который может поставить под угрозу как минимум соседние страны Европы. Ведь нежелание США взять на себя четкие обязательства относительно будущего членства Украины для врага означает только одно - политика вторжения и оккупации является успешной и должна быть продолжена.

В-третьих, США могут защитить значительные инвестиции в безопасность. Сейчас Штаты уже инвестировали миллиарды долларов в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения. И эту инвестицию можно будет считать успешной только в случае защиты Украины от дальнейших нападений России в будущем. Сейчас единственный способ это сделать - принять Украину в НАТО.

Кстати, относительно военной помощи США. Вероятно, вступление Украины в НАТО было бы гораздо более экономным способом защиты будущего страны и мира, чем регулярные пакеты финансовой поддержки, которые сейчас предоставляют партнеры.

Четвертый аргумент в пользу США в случае членства Украины в НАТО - актив украинских военных, закаленных в боях и имеющих несравненный опыт борьбы в реалиях современной войны. ВСУ могут стать "ядром восточного фланга НАТО" и значительно усилить европейскую безопасность, которая сейчас поддерживается США. Таким образом Штаты смогут освободить свои силы для развертывания на других территориях.

"Приглашение Украины в НАТО станет мощным ударом по имперской идентичности, которую лелеют многие простые россияне и члены кремлевской элиты. Действительно, предоставление Украине членства в Альянсе - едва ли не единственный способ полностью убедить российское общество в том, что ни Советский Союз, ни Российская империя никогда не будут восстановлены ни в какой форме. Это стало бы огромным достоянием для США и будущего международной безопасности", - подытожила Гетьманчук.

Что такое Atlantic Council?

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

Заявления стран-членов НАТО относительно Украины

Напомним, в НАТО приняли новый план по расширению военной поддержки Украины. Он будет предусматривать привлечение блока к вопросам помощи Киеву. В частности, таким образом Украина сможет своевременно получать все необходимое.

Накануне глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что Польша отказывается передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на территории страны.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон пока не рассматривает отправку своих военных или солдат НАТО в Украину.

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война в Украине вступление в НАТО Джо Байден
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