Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: чего от него ждать

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины будет предусматривать привлечение блока к вопросам помощи Киеву. В частности, таким образом Украина сможет своевременно получать все необходимое. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает АрмияInform.
"Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами", - пояснил он.
Министр обороны отметил, что многие страны, которые входят в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.
"Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, дошла ли эта военная помощь, техническая, финансовая", - добавил Умеров.
В случае, если есть задержки с предоставлением помощи Украине, НАТО будет уже использовать свои возможности.
"То есть они хотят присоединиться юридически, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы вовремя получали эту помощь", - говорит Умеров.
Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
Военная поддержка Украины - последние новости
Напомним, Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, в ближайшие недели США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом во время брифинга заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.
Читайте также:
- НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий от Альянса
- Времени мало: в Германии назвали точный год, когда Путин может напасть на НАТО
- Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред