Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: чего от него ждать

НАТО хочет усилить коалицию Украины с другими странами путем сопровождения двусторонних отношений с партнерами.

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Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины будет предусматривать привлечение блока к вопросам помощи Киеву. В частности, таким образом Украина сможет своевременно получать все необходимое. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает АрмияInform.

"Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами", - пояснил он.

Министр обороны отметил, что многие страны, которые входят в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.

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"Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, дошла ли эта военная помощь, техническая, финансовая", - добавил Умеров.

В случае, если есть задержки с предоставлением помощи Украине, НАТО будет уже использовать свои возможности.

"То есть они хотят присоединиться юридически, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы вовремя получали эту помощь", - говорит Умеров.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Военная поддержка Украины - последние новости

Напомним, Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в ближайшие недели США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом во время брифинга заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

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