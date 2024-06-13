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Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

Алёна Воронина
13 июня 2024, 10:14
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РФ может не пойти фронтальной атакой и танковыми колоннами на какую-то из стран Альянса, а вполне вероятно будет действовать иным образом.
Михаил Гончар, НАТО
Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Страна-агрессор Россия может параллельно с войной в Украине медленно готовиться к будущему поражению стран Североатлантического альянса.

РФ малыми шагами может дезорганизовать НАТО, а когда Альянс будет дезорганизован и будет не в состоянии наработать ответные действия, тогда российские оккупанты могут перейти к более решительным действиям. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

Он отметил, что РФ может не пойти фронтальной атакой и танковыми колоннами на какую-то из стран НАТО, а вполне вероятно будет действовать другим образом.

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"Речь не идет о том, что Россия пойдет фронтальной атакой и танковыми колоннами на Эстонию или Латвию. Военное вторжение может произойти позже. Сейчас РФ демонстрирует различные варианты. Россияне поняли, что силовой шантаж работает, что и дальше сохраняется антиэскалационная модель США и НАТО, поэтому и пугают Запад разными сценариями. Но, конечно, есть сценарии, о которых россияне не говорят, но которые могут быть чувствительными для НАТО", - отметил Гончар.

По его словам, есть ряд таких вариантов, которые может использовать РФ. Например, российские оккупанты могут захватить в Арктике архипелаг Свальбард, известный как Шпицберген - он имеет важное стратегическое значение, ведь расположен таким образом, что контролирует вход в Северную Атлантику и Арктику. Еще один вариант - РФ может попытаться передвинуть границы в Балтийском море.

"Так же и недавняя ситуация с границами в Балтийском море. Представим, что Россия пересмотрела их в одностороннем порядке, что это не останется ИПСО, и россияне пойдут дальше. Где гарантия того, что Альянс отреагировал бы должным образом? Такой гарантии нет. Реакция могла бы свестись к тому, что в Альянсе решат: "Пусть в Москве потешаются тому, что они передвинули морские границы, а мы этого признавать не будем", - высказал мнение Гончар.

Он отметил, что поле для творчества у России есть. Малыми, но очень чувствительными шагами, страна-агрессор РФ может дезорганизовать НАТО.

"А когда он будет дезорганизован, не будет консенсуса, мы увидим, что не могут быть наработаны ответные действия России. Тогда РФ может перейти к более решительным действиям. Неслучайно россияне раскручивают маховик своего ВПК. Пока в НАТО думают, что им нужно 5-10 лет, чтобы подтянуть свою военную инфраструктуру, в РФ исходят из того, что нельзя дать НАТО возможность это сделать. А, следовательно, ближайшие два-три года будут очень критическими. Россия, ведя войну против Украины, пытается одновременно готовиться к будущему поражению стран НАТО", - отметил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Может ли быть война между РФ и НАТО - последние новости

Ранее украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог Сергей Климовский высказал мнение, почему Москва боится объявить войну США или НАТО.

Также ранее экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ. Бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус предупредил Запад, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливаться на Украине, где его победа будет означать войну против НАТО.

Напомним, военный эксперт Михаил Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу. В самом НАТО многие видят, что в случае возникновения кризисной ситуации ряд стран Альянса будет призывать избегать жестких ответных действий.

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