В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и 'оккупации' села: какая ситуация в регионе

Аналитики Института изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России 9 июня осуществила ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область. Впрочем, оккупантам не удалось обеспечить длительное присутствие в регионе и в Рыжевке.
Аналитики ISW со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко сообщают, что количество российских диверсионно-разведывательных групп, действующих на Сумском направлении, уменьшилось. Более того - в Сумской области сейчас "почти нет" активности этих групп.
Кроме того, отмечают американские специалисты, другие украинские официальные лица недавно отрицали, что армия РФ захватила какую-либо территорию в Сумской области после заявлений России об ограниченном трансграничном рейде в Рыжевку на Сумщине.
"В ISW не наблюдала визуальных доказательств, которые бы подтверждали российскую деятельность или завоевание Рыжевки от 10 июня и оценивает, что российским войскам не удалось обеспечить длительное присутствие в этом населенном пункте", - отмечают в отчете.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что полковник ВСУ Петр Черник объяснил цель провокации РФ в Рыжевке. Российские оккупанты провели пропагандистскую акцию с якобы захватом кадыровцами населенного пункта Рыжевка Сумской области с целью отвлечения украинских войск с других направлений фронта.
В ВСУ рассказали о тяжелых боях на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении - ВСУ отбивают атаки РФ.
ВСУ контратакуют на Харьковщине. Аналитики ISW назвали главный "козырь" украинских атак. Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.
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