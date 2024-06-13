В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и 'оккупации' села: какая ситуация в регионе

В ISW сообщили, что не наблюдали визуальных доказательств, которые бы подтверждали российскую деятельность или завоевание Рыжевки.

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Что происходит на Сумщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

Аналитики Института изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России 9 июня осуществила ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область. Впрочем, оккупантам не удалось обеспечить длительное присутствие в регионе и в Рыжевке.

Аналитики ISW со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко сообщают, что количество российских диверсионно-разведывательных групп, действующих на Сумском направлении, уменьшилось. Более того - в Сумской области сейчас "почти нет" активности этих групп.

Кроме того, отмечают американские специалисты, другие украинские официальные лица недавно отрицали, что армия РФ захватила какую-либо территорию в Сумской области после заявлений России об ограниченном трансграничном рейде в Рыжевку на Сумщине.

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"В ISW не наблюдала визуальных доказательств, которые бы подтверждали российскую деятельность или завоевание Рыжевки от 10 июня и оценивает, что российским войскам не удалось обеспечить длительное присутствие в этом населенном пункте", - отмечают в отчете.

Что происходит на фронте / фото: ISW

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что полковник ВСУ Петр Черник объяснил цель провокации РФ в Рыжевке. Российские оккупанты провели пропагандистскую акцию с якобы захватом кадыровцами населенного пункта Рыжевка Сумской области с целью отвлечения украинских войск с других направлений фронта.

В ВСУ рассказали о тяжелых боях на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении - ВСУ отбивают атаки РФ.

ВСУ контратакуют на Харьковщине. Аналитики ISW назвали главный "козырь" украинских атак. Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.

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