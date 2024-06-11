Существует скрытая цель: полковник ВСУ объяснил причины провокации РФ в Рыжевке

Военный аналитик отмечает, что пропагандистской акцией с кадыровцами на Сумщине, Путин пытался показать свои возможности странам "Глобального Юга".

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Полковник ВСУ назвал главную цель "появления" кадыровцев в Рыжевке на Сумщине / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Российские оккупанты провели пропагандистскую акцию с якобы захватом кадыровцами населенного пункта Рыжевка на Сумщине с целью отвлечения украинских войск с других направлений фронта и распространения паники среди местных. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Кроме того, по словам Черника, не случайно, что россияне решили провести данную операцию за несколько дней до проведения Глобального саммита мира в Швейцарии.

Он также отметил, что важным элементом этой акции является пропаганда. Ведь российские пропагандистские средства массовой информации подали информацию о якобы захвате одного села на границе, чуть ли не как Берлинскую операцию.

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Черник отметил, что вскоре в Швейцарии пройдет значимое событие - украинский Саммит мира. Путин пытается демонстрировать свои возможности странам так называемого "Глобального Юга", где он еще имеет союзников.

"Однако не думаю, что эта операция будет масштабирована хотя бы до того, что произошло на Харьковщине", - сказал Черник.

Военный эксперт отметил, что перед наступлением на Харьковщине россияне держали группировку войск напротив каждой украинской области, численностью 17-20 тысяч человек. Всего группировка "Север" насчитывает около 53 тысяч человек, до 400 танков, до 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также до 1500 бронированных машин.

Черник отмечает, что количество кадыровцев критически недостаточно для проведения масштабной операции на Сумщине. Поэтому россиянам для успешного наступления необходимо нарастить количество батальонно-тактических групп на границе с Сумской областью для создания хотя бы механизированной бригады.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Угроза наступления РФ на Сумщине - какая ситуация на границе в Сумской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, по информации Главного управления разведки Министерства обороны, российские силы сконцентрировали в районе границы с Сумской областью от 10 до 12 тысяч военнослужащих. Однако эта группировка считается недостаточной для проведения наступления на Сумщине аналогичного масштаба "харьковскому сценарию". Такое мнение высказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российское командование не отказалось от идеи открыть еще один "фронт" - в Сумской области. Однако пока, с учетом потерь во время "Харьковской операции", Кремль еще не определился с направлением.

Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе села Рыжевка на Сумщине, но украинские войска успешно контролируют ситуацию. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

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