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В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслось

Яна Ставская
11 июня 2024, 16:16
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В командовании пока инцидент не комментировали.
В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслось
Новости Одессы - у ТЦК вспыхнула драка / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

В центре Одессы произошла драка с участием мужчин в медицинской и военной формах. Видео опубликовали в местных пророссийских пабликах 11 июня.

Автор материала утверждает, что на видео - якобы представители местного военкомата и одной из бригад "скорых".

По словам автора публикации, драка случилась на территории военкомата после того, как фельдшера и врача "скорой", приехавших по вызову в ТЦК, не захотели выпускать из здания.

видео дня

На видео видно, как мужчины в форме бригады скорой помощи сперва распыляют в людей в военной форме перцовые баллончики, а затем вспыхивает кулачный бой с участием, вероятно, работников ТЦК.

Одного из медиков положили на землю и нанесли несколько ударов.

Массовая драка в Одессе - смотрите видео:

В Одессе произошла массовая драка медиков и ТЦК: что стряслось

На кадрах также продемонстрировано, как на одного из работников ТЦК набрасываются с дубинкой из-за спины, к нему в этот момент подбегает мужчина в форме медика и тоже наносит удар ногой по телу военного.

Воспроизведение хронологии конфликта не представляется возможным из-за склейки кадров.

В настоящее время никаких заявлений от командования по поводу произошедшего инцидента в СМИ не поступало.

Мобилизация в Украине - что могут делать ТЦК

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украине действует массовая мобилизация. С мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации.

Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей. Такое право есть только у работников Национальной полиции и только, если лицо находится в розыске.

При этом сотрудники Национальной полиции могут легко задержать военнообязанного украинца, если тот не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев – начиная с 18 мая 2024 года (с момента вступления в силу закона о мобилизации).

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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