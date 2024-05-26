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Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

Дмитрий Видоменко
26 мая 2024, 08:28
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Известная юристка Арина Швец сообщила, в каком случае военнообязанных граждан Украины может задержать Национальная полиция.
ТЦК, ВСУ, военкомат, призыв
Обновление данных в ТЦК - когда может задержать полиция / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Сотрудники Национальной полиции могут легко задержать военнообязанного украинца, если тот не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев – начиная с 18 мая 2024 года (с момента вступления в силу закона о мобилизации). Об этом сообщила юрист Арина Швец в комментарии порталу "Новости.LIVE".

По ее словам, если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то во время встречи с сотрудниками ТЦК и полиции может произойти факт задержания и доставки его в военкомат.

"Однако, нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", – рассказывает Швец.

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Кроме того, юристка отдельно отметила, что теперь, согласно законодательству, все мужчины 18-60 лет должны иметь с собой военный билет либо другой военно-учетный документ, а также паспорт гражданина Украины ‒ эти документы вправе проверять как работники ТЦК и СП, так и представители Нацполиции.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

мобилизация инфографика

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