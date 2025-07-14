Использует ли Трамп санкционную дубину против РФ: прогноз Золотарева

Тарифы в 100-500% делают невозможной любую экономическую деятельность.

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Трамп пойдет на конфликт Индией и Китаем только в случае крайней необходимости, считает Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В чем суть законопроекта Грэма-Блюменталя

Пойдет ли Трамп пойдет на конфликт Индией и Китаем

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев оценил шансы того, что в Вашингтоне будет принято решение о введении жестких антироссийских санкций, а именно - проголосован законопроект Грэма-Блюменталя о пошлинах в 500%.

Эксперт объяснил в интервью Главреду, что тарифы в 100-500% — это запретительные пошлины, они делают невозможной любую экономическую деятельность.

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"Пошлины больше направлены против третьих стран. Скептики в Вашингтоне считают, что принятие закона может вызвать напряжение. Ведь кто крупнейшие покупатели российских энергоресурсов? Индия и Китай. Такой шаг вызовет напряжение в отношениях со странами БРИКС. И возникает вопрос, не выстрелят ли себе в ногу США этим решением. Мы уже видели историю с пошлинами в отношении Китая, когда Трамп после глобального замаха сдал назад", - сказал Золотарев.

Политолог не уверен, что Трамп пойдет на запуск санкций, включающих 500% пошлины.

"Законопроект мегарадикальный, а большого желания играть санкционной дубинкой у Трампа я не вижу. Он бизнесмен, для которого гешефт превыше всего", - сказал Золотарев.

По его мнению, Трамп пойдет на конфликт Индией и Китаем только в случае крайней необходимости.

"Пока я не вижу предпосылок того, что Трамп запустит эту санкционную дубину", - резюмировал политолог.

Заявления Трампа в отношении Украины - последние новости

Как писал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

Вечером 13 июля Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного (оборудования)", в том числе батареи ПВО Patriot.

14 июля президент США объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности. Как пишет Axios со ссылкой на источники, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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