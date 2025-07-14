Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице - детали

Виталина Ющенко уже давно не общалась со своей племянницей.

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Елизавета Ющенко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталина Ющенко, Елизавета Ющенко

Вы узнаете:

Общается ли Елизавета Ющенко с семьей бывшего мужа

Что о ней думает Виталина Ющенко

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина Ющенко – высказала свое мнение о бывшей жене Андрея Ющенко Елизавете, которая живет в стране-оккупанте РФ.

В интервью изданию Гордон Виталина уточнила, что совсем ничего не знает о судьбе бывшей невестки.

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"Я не могу ничего о ней сказать вам, потому что я ничего о ней не знаю. Общения нет никакого уже, я не знаю даже, сколько лет. Просто абсолютно никакого нет общения", - поделилась Ющенко.

Елизавета Ющенко является родной сестрой Маши Ефросининой / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Также она уточнила, что с бывшими родственниками не общается не только Елизавета, но и ее дочь Варвара, которая родилась в браке с Андреем.

"Грустно. Грустно, потому что Варечка – это же и наша Варечка. Что так жизнь сложится – никто не знал. Это для нас такая грустная сторона, но, дай боже, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она по силе и возможностям смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетка, и дед любят. И бабушка", – добавила Виталина.

Семья Ющенко / фото: скрин instagram.com, Виталина Ющенко

Отметим, ранее семья Виктора Ющенко не высказывалась о бывшей невестке, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

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А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Виталина Ющенко Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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