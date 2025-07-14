Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице - детали

Вы узнаете:
- Общается ли Елизавета Ющенко с семьей бывшего мужа
- Что о ней думает Виталина Ющенко
Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина Ющенко – высказала свое мнение о бывшей жене Андрея Ющенко Елизавете, которая живет в стране-оккупанте РФ.
В интервью изданию Гордон Виталина уточнила, что совсем ничего не знает о судьбе бывшей невестки.
"Я не могу ничего о ней сказать вам, потому что я ничего о ней не знаю. Общения нет никакого уже, я не знаю даже, сколько лет. Просто абсолютно никакого нет общения", - поделилась Ющенко.
Также она уточнила, что с бывшими родственниками не общается не только Елизавета, но и ее дочь Варвара, которая родилась в браке с Андреем.
"Грустно. Грустно, потому что Варечка – это же и наша Варечка. Что так жизнь сложится – никто не знал. Это для нас такая грустная сторона, но, дай боже, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она по силе и возможностям смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетка, и дед любят. И бабушка", – добавила Виталина.
Отметим, ранее семья Виктора Ющенко не высказывалась о бывшей невестке, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.
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О персоне: Виталина Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
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