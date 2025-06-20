Земля за зерно и почти 20 лет строительства: как выглядит дача Ющенко

Дача бывшего президента расположена в селе Новые Безрадичи под Киевом.

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Как выглядит дача Ющенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, telegraf

Вы узнаете:

Как выглядит дача Ющенко под Киевом

Как обустроен дом внутри

Большинство украинских политиков любят жить за городом. В частности, бывший президент Виктор Ющенко имеет дачу в селе Новые Безрадичи под Киевом.

Главред решил разобраться, как выглядит особняк третьего президента Украины.

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Что известно о даче Ющенко

Еще до президентства Виктор Ющенко приобрел в поселке Новые Безрадичи семь соток земли за несколько мешков зерна и начал строительство, пишет Телеграф.

Известно, что сначала на этом месте находился скромный дом, но впоследствии Ющенко построил огромный особняк.

Особняк Ющенко под Киевом / фото: СМИ

"Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был главой Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и очень оно мне понравилось. Я тогда семь соток купил всего за несколько мешков зерна", - рассказывал третий президент Украины.

Дача Ющенко / фото: СМИ

Участок имения занимает 3,5 га. На нем есть большой дом, пчелиная ферма, водоем, сад, ветряки, столярная мастерская, терраса с зоной барбекю и дом-музей, где собраны украинские предметы быта.

Дом-музей Ющенко / фото: СМИ

Бывший президент до 2014 года жил на государственной даче в Конча-Заспе, затем переехал в особняк. Как сообщают, на постоянной основе Ющенко сейчас не живет в имении, лишь периодически посещает.

Дача Ющенко сдавалась в аренду

Стоит добавить, что по данным СМИ, в марте 2025 года дача Ющенко сдавалась в аренду за 2 тысячи долларов. Риэлторы не указывали, что дом принадлежит бывшему президенту.

Дом Ющенко сдавался в аренду / фото: СМИ

Сейчас объявление об аренде особняка неактивно. Однако, по фото можно понять, как обустроен дом:

На первом этаже - винный погреб, прачечная, спортзал и баня.

На втором - кухня, гостиная с камином, терраса, печь с лежанкой.

На третьем - спальни, гостиная, кабинет и галерея с картинами.

На четвертом - часовня, мансарда и комната отдыха.

Как выглядит дом внутри / фото: СМИ

Как выглядит дом внутри / фото: СМИ

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Кто такой Виктор Ющенко? Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

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