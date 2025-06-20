Земля за зерно и почти 20 лет строительства: как выглядит дача Ющенко

Вы узнаете:
- Как выглядит дача Ющенко под Киевом
- Как обустроен дом внутри
Большинство украинских политиков любят жить за городом. В частности, бывший президент Виктор Ющенко имеет дачу в селе Новые Безрадичи под Киевом.
Главред решил разобраться, как выглядит особняк третьего президента Украины.
Что известно о даче Ющенко
Еще до президентства Виктор Ющенко приобрел в поселке Новые Безрадичи семь соток земли за несколько мешков зерна и начал строительство, пишет Телеграф.
Известно, что сначала на этом месте находился скромный дом, но впоследствии Ющенко построил огромный особняк.
"Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был главой Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и очень оно мне понравилось. Я тогда семь соток купил всего за несколько мешков зерна", - рассказывал третий президент Украины.
Участок имения занимает 3,5 га. На нем есть большой дом, пчелиная ферма, водоем, сад, ветряки, столярная мастерская, терраса с зоной барбекю и дом-музей, где собраны украинские предметы быта.
Бывший президент до 2014 года жил на государственной даче в Конча-Заспе, затем переехал в особняк. Как сообщают, на постоянной основе Ющенко сейчас не живет в имении, лишь периодически посещает.
Дача Ющенко сдавалась в аренду
Стоит добавить, что по данным СМИ, в марте 2025 года дача Ющенко сдавалась в аренду за 2 тысячи долларов. Риэлторы не указывали, что дом принадлежит бывшему президенту.
Сейчас объявление об аренде особняка неактивно. Однако, по фото можно понять, как обустроен дом:
- На первом этаже - винный погреб, прачечная, спортзал и баня.
- На втором - кухня, гостиная с камином, терраса, печь с лежанкой.
- На третьем - спальни, гостиная, кабинет и галерея с картинами.
- На четвертом - часовня, мансарда и комната отдыха.
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Кто такой Виктор Ющенко?
Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.
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