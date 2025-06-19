Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Архитектурные химеры среди больших городов: где в Украине есть плоские дома

Анна Косик
19 июня 2025, 17:30
43
Мало кто знает, почему строили плоские дома в украинских городах.
плоские дома
Где находится плоский дом или дом-стена / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • В каких городах Украины есть плоские дома
  • Для чего дома делали плоскими

Во многих украинских городах есть дома, которые с определенных ракурсов кажутся абсолютно плоскими - словно декорация из фильма или картинка, зависшая в пространстве.

Главред узнал, где именно их можно увидеть. Об этом на YouTube рассказала путешественница и автор канала "Путешествия по миру вместе с ZoryArt".

видео дня

По ее словам, город, где находится плоский дом или дом-стена, который является самым известным в Украине - это Львов. На улице Пекарской 34 расположено такое здание, которое имеет статус самого плоского.

"Стены дома образуют угол 45 градусов, а срезанная вершина имеет всего 1,4 метра. Сюда часто приходят туристы", - рассказала путешественница.

Кроме этого во Львове есть плоские дома на улицах Лысенко, Богдана Хмельницкого, Некрасова, Лесной, Черниговской, Короленко и Лычаковской. Всего в городе Льва более 20 таких домов.

Другие города, где еще в Украине есть плоские дома - это Одесса, Житомир, Харьков и Чертков.

В Одессе речь идет о знаменитом доме на Воронцовском переулке, который также кажется абсолютно плоским, если взглянуть с определенной точки. Это одна из архитектурных изюминок города.

В Житомире на улице Лятошинского плоский дом захватывает взгляд туристов и часто становится темой для фото в соцсетях.

В Харькове же плоский дом можно увидеть возле площади Конституции. Опять же, иллюзия возникает благодаря нестандартному расположению здания и его фасада относительно улиц.

Смотрите видео о плоских домах Украины:

А вот в Черткове, небольшом городе Тернопольской области, такой объект расположен в центральной части города. Архитектурная форма дома позволяет с определенного ракурса увидеть только узкую сторону здания.

Почему строили плоские дома в Украине

Плоские дома были продиктованы потребностями городского пространства. Их строили на нестандартных земельных участках, обычно на перекрестках, где прямоугольная планировка была невозможна. В результате дома имели форму трапеции. И когда смотреть на них сбоку, с узкого торца, создается эффект "дома-стены".

Читайте также:

Что известно о канале Путешествия по миру вместе с ZoryArt?

Путешествия по миру вместе с ZoryArt - украинский канал на YouTube, автор которого рассказывает о своем туристическом опыте и особенностях путешествий в разные страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк

Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк

17:36Война
Тайная сделка Трампа и Путина раскрыта - чем обернется для Украины война США против Ирана

Тайная сделка Трампа и Путина раскрыта - чем обернется для Украины война США против Ирана

17:33Война
"Папа, я беременна": освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными

"Папа, я беременна": освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными

17:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Последние новости

17:49

Алла Пугачева и Максим Галкин приняли важное решение - что произошло

17:36

Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк

17:33

Тайная сделка Трампа и Путина раскрыта - чем обернется для Украины война США против Ирана

17:30

Архитектурные химеры среди больших городов: где в Украине есть плоские дома

17:17

"Папа, я беременна": освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с роднымиФотоВидео

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
16:54

Цена на доллар выросла: НБУ объявил курс валют на 20 июня

16:42

Многие до сих пор не знают: для чего переименовали милицию в полицию

16:07

Почему во время смерти ведьмы выбивали крышу и показывали дулю: ответ удивитВидео

16:07

Цены на бензин могут подскочить до 65 грн/л: к чему готовиться

Реклама
16:00

Уже зимой будет кольцо: 4 знака, которым звезды обещают любовь до конца года

15:59

"Мы никогда не ссорились": в Киеве попрощались с Юрием Фелипенко

15:54

Почему Россия не Русь: историк расставил все точки над "і"

15:52

Порошенко получил из Москвы €38 млн наличными перед президентскими выборами через окружение Медведчука, - СМИ

15:42

Гороскоп на завтра 20 июня: Близнецам - критика, Скорпионам - прибыль

15:34

Коррупционный скандал: Фонд DeJure обвинили в отсутствии отчетов за использование 108 млн грн донорских средств, - СМИ

15:17

Состоятся ли в РФ новые протесты против войны: Загородний назвал интересную детальВидео

15:11

США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израилямнение

15:10

Анафема Ивану Мазепе: что известно о первом гетмане, который бросил вызов Москве

15:06

Фигуристу Плющенко "натянули лицо на затылок": фото после операции

15:02

Ошибается большинство: где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике

Реклама
14:59

Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого именно обменялиФото

14:41

Похолодает до +15 и будут дожди с грозами: в Украине резко изменится погода

14:38

Впервые в истории 16 млрд паролей коварно взломаны: как защитить себя

14:10

"Потеряли почти все": военный сделал важное заявление о ситуации на Сумщине

14:08

"Изуродовала себя": что случилось с лицом путинистки Алины Кабаевой

13:38

Откуда берется жужжание в салоне самолета: пилот объяснил, когда надо переживать

13:36

Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

13:18

Как волки стали собаками - лучшими друзьями человека

13:16

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:15

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

13:07

Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

12:34

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

12:24

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:14

Колорадский жук - как вредитель из США захватил Европу и Украину

12:13

Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего

12:05

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Быкам - страх, Свиньям - неудачи

12:04

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы подтвердила слухи

11:57

Что известно о Фордо - ядерном сердце Ирана, которое хочет "выключить" Израиль

11:49

Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

11:42

Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

Реклама
11:10

"И паспорт": предательница Ани Лорак получила российское гражданство

11:06

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

10:54

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ

10:52

Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

10:45

Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК

10:43

Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

10:15

ПриватБанк может "заморозить" перевод на карту: в каком случае деньги не вернут

09:31

Серьезный пожар в районе аэродрома: дроны массово налетели на Волгоград в России

09:25

В США готовятся: Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни - Bloomberg

09:16

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять