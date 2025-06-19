Архитектурные химеры среди больших городов: где в Украине есть плоские дома

Мало кто знает, почему строили плоские дома в украинских городах.

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Где находится плоский дом или дом-стена / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В каких городах Украины есть плоские дома

Для чего дома делали плоскими

Во многих украинских городах есть дома, которые с определенных ракурсов кажутся абсолютно плоскими - словно декорация из фильма или картинка, зависшая в пространстве.

Главред узнал, где именно их можно увидеть. Об этом на YouTube рассказала путешественница и автор канала "Путешествия по миру вместе с ZoryArt".

видео дня

По ее словам, город, где находится плоский дом или дом-стена, который является самым известным в Украине - это Львов. На улице Пекарской 34 расположено такое здание, которое имеет статус самого плоского.

"Стены дома образуют угол 45 градусов, а срезанная вершина имеет всего 1,4 метра. Сюда часто приходят туристы", - рассказала путешественница.

Кроме этого во Львове есть плоские дома на улицах Лысенко, Богдана Хмельницкого, Некрасова, Лесной, Черниговской, Короленко и Лычаковской. Всего в городе Льва более 20 таких домов.

Другие города, где еще в Украине есть плоские дома - это Одесса, Житомир, Харьков и Чертков.

В Одессе речь идет о знаменитом доме на Воронцовском переулке, который также кажется абсолютно плоским, если взглянуть с определенной точки. Это одна из архитектурных изюминок города.

В Житомире на улице Лятошинского плоский дом захватывает взгляд туристов и часто становится темой для фото в соцсетях.

В Харькове же плоский дом можно увидеть возле площади Конституции. Опять же, иллюзия возникает благодаря нестандартному расположению здания и его фасада относительно улиц.

Смотрите видео о плоских домах Украины:

А вот в Черткове, небольшом городе Тернопольской области, такой объект расположен в центральной части города. Архитектурная форма дома позволяет с определенного ракурса увидеть только узкую сторону здания.

Почему строили плоские дома в Украине

Плоские дома были продиктованы потребностями городского пространства. Их строили на нестандартных земельных участках, обычно на перекрестках, где прямоугольная планировка была невозможна. В результате дома имели форму трапеции. И когда смотреть на них сбоку, с узкого торца, создается эффект "дома-стены".

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