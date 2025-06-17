Озеро-призрак в Украине: невероятная история водоема, который не замерзает зимой

Местные жители не купаются в Викнине, считая его "окном в другой мир".

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Невероятная история озера, которое не замерзает / Коллаж: Главред, фото: Хмельницкий областной совет

О чем речь:

Что известно о загадочном озере в Хропотове

Почему Викнина не замерзает даже зимой

В самом сердце села Хропотова, расположенного среди живописных Подольских Товтр, скрыто уникальное природное явление - озеро Викнина. Местные жители дали ему другое название - "озеро призраков", и не зря: водоем остается открытым даже тогда, когда температура опускается до -20°C. Об этом сообщает Хмельницкий областной совет.

Хотя в селе жизнь течет в обычном темпе, сам водоем вызывает удивление и уважение. Когда на улице бушует сильный мороз, из озера поднимается пар, а лед так и не покрывает его поверхности. На воде спокойно плавают утки и другая птица, а рыба здесь водится в изобилии - говорят, она растет чрезвычайно быстро, несмотря на активную рыбалку.

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Интересно, что крестьяне также используют эту воду для стирки: белье после нее получается чистым и мягким.

В то же время сами местные не решаются купаться в Викнине. По преданию, это место считается мистическим и связано с потусторонним миром. Название озера, мол, происходит от слова "окно" - оно якобы открывает путь в другой мир.

В народе об Окнине ходит немало легенд. Одну из них рассказывают о человеке, который якобы утонул здесь вместе с лошадьми, а тела животных впоследствии всплыли аж в соседнем пруду в 10 километрах:

"С давних времен родители, еще деды наши, рассказывали, что это озеро никогда не замерзало. Никогда. Когда-то какой-то господин ехал, и просто заехал в это озеро. И будто лошади вышли аж в Почапинцах, в соседнем селе", - рассказывала "Суспільному" местная жительница.

Существует предположение, что причина незамерзания кроется в теплых подземных источниках, которые питают водоем с большой глубины. Однако достоверной научной информации об озере до сих пор нет - ни точная глубина, ни гидрологические исследования не были проведены.

Также ранее рассказывалось, какими были первые поселения на территории Украины.

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Что известно о Хмельницком областном совете? Хмельницкий областной совет - это представительный орган местного самоуправления Хмельницкой области в Украине. Он является одним из ключевых элементов системы власти на региональном уровне. Областной совет представляет общие интересы территориальных общин сел, поселков, городов Хмельницкой области. Его депутаты избираются населением области на местных выборах сроком на пять лет. Его деятельность регулируется Конституцией Украины и Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине". Он является частью системы местного самоуправления, что позволяет общинам самостоятельно решать вопросы местного значения. Областной совет работает сессионно, на пленарных заседаниях и заседаниях постоянных комиссий. Он принимает решения, касающиеся жизнедеятельности области.

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