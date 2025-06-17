Взгляд на историю изменится: какими были первые поселения на территории Украины

Некоторые древние поселения даже строили огромные города.

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Древнейшее поселение на территории Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие поселения были на территории Украины

Как жили эти люди

Людей еще издавна интересовал вопрос: когда появился первый человек на территории нашего государства. К счастью, археологические достижения могут рассказать о прошлом.

В частности, автор канала Характерник на YouTube рассказал о древнейших поселениях людей на территории современной Украины, передает Главред.

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Каким было древнейшее поселение в Украине

По его словам, одним из таких поселений было - Трипольское, которое датировано 5-3 тыс. лет до н.э.

Известно, что эти люди жили на территории, которая расположена между Карпатами и Днепром, на территории современной Румынии, Молдовы и Украины. А общая площадь составляла более 350 тыс.км.

"Трипольцы строили огромные города до 15 тысяч человек. Это было больше, чем некоторые города Европы того времени. Каждые 50-70 лет они сжигали свои жилища и строили новые. До сих пор археологи спорят, это были ритуалы или практическая необходимость. Они также рисовали на посуде символы, которые напоминали письменные знаки. Это была примитивная письменность", - говорится в видео.

Также не стоит забывать о Мизинской стоянке, которая датируется 20 тыс. лет назад. Локация - село Мизин, Черниговская область, на берегу Десны.

"Именно здесь найден, вероятно, первый в мире музыкальный инструмент - браслет из бивня мамонта. Местные жители до сих пор находят кости мамонтов в этой местности", - подчеркнул мужчина.

Известно и о Межирицкой стоянке, возраст которой составляет также около 20 тыс. лет назад. Она находится в селе Межирич, Черкасская область, между реками Рось и Днепр.

"Представьте себе хижину из костей мамонта. Именно такие жилища строили здешние охотники. Возле хижин нашли следы костров и остатки пищи. Люди, которые здесь жили, готовили пищу прямо в своих домах. А в одном из домов нашли древнейшую карту, нарисованную на бивне мамонта. Это одно из первых изображений окружающей среды, сделанное человеком", - сказал автор видео.

Древнейшие поселения первобытного человека на территории Украины - видео:

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Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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