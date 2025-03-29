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Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

Алена Кюпели
29 марта 2025, 21:01
183
Оказалось, что Ющенко еще год назад "попала" на 10 миллионов.
Лиза Ющенко
Лиза Ющенко лишилась денег / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u/

Кратко:

  • Кто развел Ющенко на 10 млн
  • Что конкретно случилось

Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестру-молчунью телеведущей Маши Ефросининой, развели мошенники на 10 млн рублей (около 5 000 000 гривен) в террористической Москве.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, об этом Лизе Ющенко стало известно спустя год.

видео дня

38-летняя Лиза Ющенко, которая живет свою шикарную жизнь в России, которая каждый день планомерно уничтожает украинские города, случайно узнала, что был оформлен кредит на 10 млн, где она выступает поручителем.

Лизу Ющенко развели в Москве
Лизу Ющенко развели в Москве / Фото Instagram/liza_u

Оказалось, заём появился ещё в 2023 году. В тот момент она отдыхала на Мальдивах на Мальдивах. "В махинациях подозревает бывшую партнёршу по бизнесу — модницу и авторку женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Недавно в суд прилетел иск с требованием взыскать с неё около 20 млн рублей", - пишут россияне.

Лиза Ющенко выгуляла дорогущую сумку
Лиза Ющенко выгуляла дорогущую сумку / Скриншот Instagram/lıza_u

Отметим, что Ющенко продолжает жить в России, ходить по модным тусовкам и салонам, слушать исполнителей, которые откровенно поддерживают оккупацию Украины и молчать о войне.

Лизу Ющенко развели в Москве
Лизу Ющенко развели в Москве / Фото Instagram/liza_u

Она приучает свою дочь Варвару к такому же образу жизни. Отныне девочка умеет профессионально дуть губы на камеру, носить роскошные украшения и сумки.

Дочь Лизы Ющенко в Куршевеле
Дочь Лизы Ющенко в Куршевеле / Скриншот Instagram/liza_u

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

Ранее также Главред писал о том, что предательница Лиза Ющенко выгуляла в Москве платье за $3,3 тыс. и сумку свыше $30 тыс.

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Кто такая Лиза Ющенко?

Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

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