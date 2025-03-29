Кратко:
- Кто развел Ющенко на 10 млн
- Что конкретно случилось
Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестру-молчунью телеведущей Маши Ефросининой, развели мошенники на 10 млн рублей (около 5 000 000 гривен) в террористической Москве.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, об этом Лизе Ющенко стало известно спустя год.
38-летняя Лиза Ющенко, которая живет свою шикарную жизнь в России, которая каждый день планомерно уничтожает украинские города, случайно узнала, что был оформлен кредит на 10 млн, где она выступает поручителем.
Оказалось, заём появился ещё в 2023 году. В тот момент она отдыхала на Мальдивах на Мальдивах. "В махинациях подозревает бывшую партнёршу по бизнесу — модницу и авторку женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Недавно в суд прилетел иск с требованием взыскать с неё около 20 млн рублей", - пишут россияне.
Отметим, что Ющенко продолжает жить в России, ходить по модным тусовкам и салонам, слушать исполнителей, которые откровенно поддерживают оккупацию Украины и молчать о войне.
Она приучает свою дочь Варвару к такому же образу жизни. Отныне девочка умеет профессионально дуть губы на камеру, носить роскошные украшения и сумки.
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Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.
Ранее также Главред писал о том, что предательница Лиза Ющенко выгуляла в Москве платье за $3,3 тыс. и сумку свыше $30 тыс.
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Кто такая Лиза Ющенко?
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
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