Куршевель, губы на камеру: как отдыхает московская внучка Ющенко и племянница Ефросининой

Вы узнаете:
- Как выглядит внучка Виктора Ющенко
- Чем она живет
Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, повезла свою 14-летнюю дочь Варвару на отдых.
Как известно, девочку она родила от сына Ющенко - Андрея. Позже пара развелась и Лиза Ющенко вышла замуж за непубличного, но обеспеченного россиянина.
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Любви Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.
На недавних сториз на своей странице в Instagram, Лиза Ющенко опубликовала видео, как отдыхает о своей дочерью-подростком на роскошном французском горнолыжном курорте Куршевель.
Девочка привыкла уже к лакшери-образу жизни и поведению матери, поэтому не по детски профессионально дует губы на камеру и подражает своей тусовщице-матери.
В свою очередь, мать называет ребенка "родственная душа".
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Как ранее писал Главред, ранее Лиза Ющенко вышла в свет с сумочкой, стоимостью почти 2 млн гривен (32 000 долларов фунтов стерлингов). На фото вечно отдыхающая Ющенко показалась в деловом костюме и сообщила миру, что у нее наконец-то появились дела.
Ранее Ющенко также поделилась фото, на котором сфотографировала дочь. Только на одной руке у Варвары можно разглядеть украшений больше, чем на 400 тысяч гривен. Сестры Ефросинины глубоко уважают ювелирный дом Cartier и всячески подчеркивают таким образом свой статус.
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Кто такая Лиза Ющенко?
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
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