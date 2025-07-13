Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Машину музыкантов VovaZiLvova и его жены Ульяны Малиняк разбили и вытащили все вещи, даже детские.

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В Риме ограбили VovaZiLvova и его жену / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, instagram/vovazilvova.official

Что известно:

В Риме ограбили музыканта VovaZiLvova

Из семейного автомобиля вынесли все вещи и музыкальное оборудование

Воры забрали даже всю детскую одежду

Украинских музыкантов VovaZiLvova (Владимир Парфенюк) и его жену Ульяну Малиняк (Всюдисвоя) обокрали. Это произошло во время гастрольного тура по Европе в Риме. Об этом рассказали артисты на своих страницах в Instagram.

Злоумышленники обокрали их средь бела дня, пока супруги с детьми были на пляже. Их вещи были в этот момент в автомобиле на парковке. Когда они вернулись к машине, то увидели разбитое стекло.

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"Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. Мама и папа, если вы это смотрите, с нами все нормально. Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет, нам надо ехать к ним самим", - сказала Ульяна.

У них украли все детские вещи, музыкальное оборудование, звуковую карту, одежду, обувь и даже сценические костюмы. Уцелели только паспорта и микрофоны для выступлений, которые остались дома. Но артисты рады, что их семья в безопасности и здорова.

Смотрите видео с последствиями ограбления артистов:

В Риме ограбили VovaZiLvova и его жену / фото: скриншот

Однако у артистов серьезные потери, они остались без необходимых вещей, чтобы продолжать тур.

"Люди добрые (в Риме), извините что мы к вам обращаемся. Если будете сегодня (13 июля - Главред) на митинге-шествии и имеете лишние вещи для девочки 4 года и мальчика 2 года, возьмите нам, пожалуйста", - обратились артисты.

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