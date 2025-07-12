Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Кратко:
- Как Константин Грубич обратился к дочери
- Что произошло с дочерью Грубича
Украинский известный ведущий Константин Грубич, который недавно поделился фотографией сына Ярослава в военной форме в соцсетях, обратился к своей покойной дочери Ольге.
На своей странице в Instagram, ведущий опубликовал снимок юной и красивой девушки в черно-белом цвете. Он также добавил душераздирающую подпись по фото девочки. "Уже 11 лет без Оли. Безграничная", - подписал фото отец умершей девочки.
Под постом мужчины, многие комментаторы оставили эмодзи в виде плачущего смайлика и разбитых сердец.
В июле 2014 года украинский ведущий Константин Грубич лишился младшей дочери. 17-летнюю Ольгу сбил автомобиль, водитель которого так и не был найден. После столкновения девушка впала на две недели в кому, а затем скончалась.
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Ранее Главред писал о том, как Константин Грубич вспомнил о том, как потерял свою дочь Олю. Ведущий поделился о том, как радостно и страшно ему, когда дочь приходит к нему в снах. Он делится, что с одной стороны - там она и все как будто бы хорошо, но следом приходит понимание, что это только сон и нужно просыпаться и нести крест отца, который похоронил своего ребенка.
Ранее также Константин Грубич рассказал о том, что его сын Ярослав присоединился к рядам ВСУ.
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О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
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