Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Константин Грубич потерял дочку Олю из-за ДТП. Ей могло быть 28 лет.

https://glavred.info/starnews/televedushchiy-grubich-pokazal-foto-pogibshey-17-letney-docheri-i-sdelal-grustnyy-post-10680812.html Ссылка скопирована

Константин Грубич о покойной дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/kostya_hrubych

Кратко:

Как Константин Грубич обратился к дочери

Что произошло с дочерью Грубича

Украинский известный ведущий Константин Грубич, который недавно поделился фотографией сына Ярослава в военной форме в соцсетях, обратился к своей покойной дочери Ольге.

На своей странице в Instagram, ведущий опубликовал снимок юной и красивой девушки в черно-белом цвете. Он также добавил душераздирающую подпись по фото девочки. "Уже 11 лет без Оли. Безграничная", - подписал фото отец умершей девочки.

видео дня

Дочь Константина Грубича погибла 11 лет назад / Фото Грубича из Facebook

Под постом мужчины, многие комментаторы оставили эмодзи в виде плачущего смайлика и разбитых сердец.

Константин Грубич о дочери / Фото Instagram/kostya_hrubych

В июле 2014 года украинский ведущий Константин Грубич лишился младшей дочери. 17-летнюю Ольгу сбил автомобиль, водитель которого так и не был найден. После столкновения девушка впала на две недели в кому, а затем скончалась.

Дочь Константина Грубича погибла 11 лет назад / / Фото Грубича из Facebook

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, как Константин Грубич вспомнил о том, как потерял свою дочь Олю. Ведущий поделился о том, как радостно и страшно ему, когда дочь приходит к нему в снах. Он делится, что с одной стороны - там она и все как будто бы хорошо, но следом приходит понимание, что это только сон и нужно просыпаться и нести крест отца, который похоронил своего ребенка.

Ранее также Константин Грубич рассказал о том, что его сын Ярослав присоединился к рядам ВСУ.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред