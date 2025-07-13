Ирина Билык призналась, о чем сожалеет больше всего: "А надо было бы"

Кратко:
- Ирина Билык пообщалась с фанатами
- Им артистка призналась, о чем жалеет
Украинская певица Ирина Билык нечасто дает интервью, но охотно беседует с подписчиками в социальных сетях. Недавно в своем блоге в Instagram артистка таким образом раскрыла о себе много интересного - поговорили об автобиографичности песен, переводе хитов с русского на украинский, новых треках, свободе от отношений и пр.
В частности Билык ответила на необычный вопрос: один из поклонников поинтересовался у звезды, о чем она жалеет больше всего. Ответ Ирины оказался весьма категоричным.
Она призналась, что жалеет об упущенных моментах, когда могла бы говорить некоторым личностям все прямо в лоб. "Жалею, что не сказала многим правду в лицо, а надо было бы", - написала Ирина Билык.
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О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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