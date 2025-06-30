После слухов о романе с Налчаджиоглу: Ирина Билык отказалась от мужчин

Билык удивила Сеть неоднозначными размышлениями.

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Ирина Билык личная жизнь - у певицы пропал интерес к мужчинам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

Ирина Билык официально одна уже больше четырех лет

Звезда заявила, что мужчины "перестали ее интересовать"

Личная жизнь украинской певицы, поэта-песенника и Народной артистки Украины Ирины Билык уже много лет является горячей темой для прессы и обсуждения в Сети. Однако уже четыре года звезда ходит в холостячках.

Конечно, время от времени ей приписывают романы (например, с бывшим мужем Ани Лорак, турецко-украинским бизнесменом Муратом Налчаджиоглу), возобновления отношений с Дмитрием Коляденко, и на концертах раз в год мужчины-поклонники стабильно делают предложения руки и сердца, но Ирина Билык по-прежнему одинока. И теперь понятно, почему.

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Отказ от общения с сильным полом стал для певицы, вероятно, осознанным решением. В своем блоге в Instagram она опубликовала видео, на котором она в белом лебяжьем пухе и с открытыми плечами то отводит глаза, то томно смотрит в камеру. Ролик она подписала: "Как считаете, почему меня перестали интересовать мужчины?".

В комментариях тут же разгорелось обсуждение. Среди самых популярных версий: разочарование в отношениях в целом, усталость от поиска "того самого", смена приоритетов в свою пользу и изменения в организме. Свой же ответ Ирина Билык пока загадочно придерживает при себе.

Ирина Билык личная жизнь - у певицы пропал интерес к мужчинам / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык личная жизнь - у певицы пропал интерес к мужчинам / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык личная жизнь - у певицы пропал интерес к мужчинам / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык личная жизнь - у певицы пропал интерес к мужчинам / instagram.com/bilyk_iryna

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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