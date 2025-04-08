"Она сказала "Да": Ирине Билык сделали предложение

Во время празднования юбилея Билык получила страстное признание.

https://glavred.info/starnews/ona-skazala-da-irine-bilyk-sdelali-predlozhenie-10654154.html Ссылка скопирована

Ирина Билык личная жизнь - певице сделали предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, facebook.com/MaksymTymoshenko1972

Кратко:

7 апреля Ирина Билык дала концерт по случаю ее юбилея

После выступления певице сделали предложение

Украинская певица Ирина Билык 6 апреля отпраздновала очередное восемнадцатилетие. Для поклонников 7 апреля во Дворце Украина по случаю этого события именинница организовала большой сольный концерт.

Поздравить Билык пришли поклонники и друзья, а после выступления Ирину ждал необычный сюрприз - ее давний приятель, ректор Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Максим Тимошенко, признался ей в любви и стал на одно колено.

"Дорогая Ирина, дорогая наша звезда, богиня, мы тебя любим, ты символ песни украинской. Сколько мы с тобой знакомы – просто не хочу говорить. Но я тебя люблю, я делаю тебе предложение", - сказал он, и под дружное "Горько!" из толпы поцеловал удивленную певицу.

Ирина Билык личная жизнь - певице сделали предложение / facebook.com/MaksymTymoshenko1972

Полное видео на канале STARS UA

Видео необычного сюрприза появилось на странице Тимошенко в Facebook. Ролик он подписал просто: "Она сказала "Да".

Примечательно, что для Ирины Билык это - далеко не первое предложение на концерте. К примеру, в ноябре 2023 года к ней на сцену вышел мужчина с кольцом и букетом цветов. Он попросил певицу стать его женой и... не получил отказа. Решительность Николая (так звали жениха) заинтриговала Ирину, и позже она призналась, что у мужчины действительно есть шансы покорить ее сердце.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елена, бабушка Анны Тринчер, раскритиковала преображения певицы. Ей досадно смотреть, как Анна меняется, ведь считает, что так артистка теряет свою индивидуальность.

Также украинский хореограф и шоумен Дима Коляденко признался, как общается с сыном. Он рассказал, как Филипп Коляденко может довести его до слез, и поделился необычным ритуалом.

Читайте также:

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред