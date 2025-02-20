Билык рассказала про личную жизнь на фоне слухов о романе с Налчаджиоглу

Ирина Билык поделилась своим тихим счастьем.

https://glavred.info/starnews/bilyk-rasskazala-pro-lichnuyu-zhizn-na-fone-sluhov-o-romane-s-nalchadzhioglu-10641137.html Ссылка скопирована

Личная жизнь Ирины Билык - певица поделилась подробностями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирине Билык приписывают роман с Муратом Налчаджиоглу

На фоне этих слухов артистка порассуждала про личное счастье

Новый "роман" Ирины Билык стал резонансным - легендарной артистке приписывают отношения с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем предательницы Ани Лорак и большим поклонником украинских женщин.

Своего расположения друг к другу Ирина и Мурат не скрывают: он осыпает ее комплиментами и называет богиней, она - благосклонно принимает это и подчеркивает, что он в ее вкусе. Впрочем, многие подозревают, что кроме дружбы и взаимовыгодного сотрудничества певицу ничего не связывает с бизнесменом, однако от красивой истории про их роман не отказываются.

видео дня

Не дает четкого ответа и сама Билык. В недавнем интервью для Радіо Промінь она, комментируя свою личную жизнь, повторила прописную истину, которой пользуется уже многие годы.

"Счастье любит тишину. Я тоже не все рассказываю, что у меня происходит в личной жизни. Раньше все рассказывала, но когда меня уже начали преследовать журналисты, я переехала за город, под Киев, и решила, что не все буду рассказывать и не всех буду показывать", - говорит Ирина Билык.

Личная жизнь Ирины Билык - певица поделилась подробностями / instagram.com/bilyk_iryna

В девяностых (1990-1998) Ирина Билык состояла в фактическом браке с Юрием Никитиным, музыкантом и продюсером, вместе с которым начинала свою большую музыкальную карьеру. В 1998 году начались отношения певицы с моделью Андреем Оверчуком. Они продлились четыре года. В этом союзе появился первенец певицы - сын Глеб (1999 г.р.).

Ирина Билык и Юрий Никитин / instagram.com/bilyk_iryna

Позже у звезды завязался бурный роман с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко (2003-2006). И во время их отношений, и после них артист не единожды звал Ирину замуж, но свадьба так и не состоялась. Сегодня Билык и Коляденко - близкие друзья, но слухи про возобновление отношений между ними нет-нет да и всплывают в прессе.

В 2007 году Ирина Билык приняла участие в шоу Танцы со звездами-2, где ее партнером по паркету стал Дмитрий Дикусар. Между ними завязался роман, и в октябре 2007 года пара заключила брак в Рио-де-Жанейро. В 2010 году Ирина и Дмитрий расстались, но сохранили теплые отношения.

Ирина Билык с Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

С 2016 по 2021 год певица состояла в официальном браке с российским продюсером, фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым - отцом ее второго сына Табриза (2015; родился при помощи суррогатного материнства).

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / instagram.com/bilyk_iryna

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что возлюбленная Дмитрия Кулебы, бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая, призналась, почему не торопится замуж за экс-министра.

Также украинская певица Камалия раскрыла подробности ссор с дочерью экс-мужа, которые разрушили двадцатилетний брак артистки с англо-пакистанским бизнесменом.

Читайте также:

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред