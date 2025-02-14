Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Мурат и Ирина продолжают подогревать слухи о своем романе.

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Роман между Билык и Налчаджиоглу - пара спровоцировала новые слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

Мурат Налчаджиоглу провел с Ириной Билык День святого Валентина

Пара вместе посетила модный показ

Уже несколько недель светские круги бурлят из-за слухов про роман между певицей Ириной Билык и бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он называет ее богиней, она со смущением признает, что Мурат - ее типаж.

В День всех влюбленных вероятная пара подкинула дров в костер сплетен и пересудов про них. Налчаджиоглу в своем блоге в Instagram опубликовал серию роликов, которые касались Билык.

видео дня

На первом он заснял себя с корзиной цветов. Он посылал певице воздушные поцелуи и поздравлял с премьерой песни. На втором он появился в компании певицы на светском мероприятии - вместе Мурат и Ирина, тесно прижавшись друг к другу смотрели модный показ Ukrainian Fashion Week 2025.

Позже на странице бизнесмена появилось еще одно видео, из которого стало понятно, что компанию паре составила коллега Билык, певица и сонграйтер Esphyr. На показ мод они приехали втроем на одной машине, но Налчаджиоглу вместе с Ириной ехал на заднем сидении, где целовал ее руки.

Роман между Билык и Налчаджиоглу - пара спровоцировала новые слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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