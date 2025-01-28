"Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

Ирина Билык откровенно призналась, какое место в ее жизни занимает Мурат.

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Роман Билык и Налчаджиоглу - Ирина Билык прокомментировала слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирине Билык приписывают роман с Муратом Налчаджиоглу

Певица рассказала, как относится к турецкому бизнесмену.

Украинская певица и автор песен Ирина Билык с весны 2021 года официально одинока. Долгое время ей приписывали возобновление романа с ее третьим фактическим мужем, хореографом Дмитрием Коляденко, с которым артистка состояла в отношениях в начале двухтысячных.

Однако неожиданно на роль кавалера Билык появился новый кандидат - в светских кругах и прессе ходят слухи о том, что у нее завязался роман с турецко-украинским бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем предательницы Ани Лорак. Ирина и Мурат знакомы много лет, сейчас певица является лицом его компании.

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Но не это стало причиной для сплетен. На одном из выступлений Билык Налчаджиоглу так неприкрыто флиртовал с певицей, что многим стало понятно - они не просто друзья и коллеги. Сам бизнесмен считает звезду богиней и мечтает про ужин с ней.

Что же касается Билык, то и она, похоже, абсолютно не против, что в ее близком окружении есть такой мужчина, как Мурат. Об этом знаменитость рассказала в комментарии для Fashion Reality TV.

"Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете, с кем я встречалась, с кем у меня были отношения. Почему-то они все черноволосые, симпатичные, энергичные и очень добрые. Я могу сказать только одно - раскрывать зрителям всех тайн я не могу. Это будет неправильно, поэтому главное в моей жизни - это песни, мое творчество. Но то, что есть очень приятный человек в моей жизни - Мурат - однозначно. Мне хотелось бы, чтобы наша дружба действительно продолжалась", - игриво отметила Ирина Билык.

Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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