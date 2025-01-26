"Ирочка богиня": Налчаджиоглу раскрыл правду про его роман с Билык

Мурат Налчаджиоглу с нескрываемым восхищением отзывается про звезду.

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Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи про роман с Ириной Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

Мурата Налчаджиоглу и Ирину Билык заподозрили в романе

Мужчина признался, что чувствует к звезде

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу очевидно питает особую слабость к украинским певицам: ранее он был женат на артистке-предательнице Ани Лорак, теперь же ходят упорные слухи про его роман с музыкальной легендой Ириной Билык.

В Сеть попало видео, на котором Налчаджиоглу проявляет всяческие знаки внимания Билык, которая выступает на одном из мероприятий бизнесмена. Сама певица отмечает, что ее с Муратом связывает более 20 лет близкой дружбы, а теперь они еще и сотрудничают.

Налчаджиоглу также не стал молчать, и сплетни про роман со звездой прокомментировал Fashion Reality TV. Он засыпал подругу комплиментами и признался, что мечтает провести вечер с ней.

"Ирочка... Ира, конечно, богиня. Я считаю, что она – легенда украинского шоу-бизнеса. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я ее люблю как человека, ее творчество. Конечно, она роскошно выглядит. Ира – шикарная женщина. И каждая ее песня звучит как из души. Конечно, если она согласится, я бы хотел поужинать с Ирой", - поделился Мурат Налчаджиоглу.

Смотрите видео с флиртом Мурата Налчаджиоглу и Ирины Билык на сцене:

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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