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Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Андрей Ганчук
13 июля 2025, 22:49
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Украине следует готовиться к концепции "стратегической нейтрализации" противника, пишут журналисты.
Путин, война
Россия не будет прекращать войну, Украине нужно усиливать оборонную концепцию - СМИ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

  • Прекращения огня в Украине ждать не следует
  • Надежды на усилия Запада по миру не оправдались
  • Украине нужна концепция стратегической нейтрализации

Надежды на миротворческие усилия администрации президента США Дональда Трампа и других союзников оказались тщетными – агрессор Россия не собирается прекращать войну. В такой ситуации Украине необходимо строить свою дипломатическую стратегию с учетом новой реальности, в рамках которой прекращения огня не прогнозируется.

Россия усиливает удары по Украине и наземное наступление

В материале The Guardian говорится о том, что надежды на миротворческие усилия западного мира не оправдались. Вместо мирного процесса РФ проводит новые наступательные действия – теперь уже в направлении Великого Бурлука, восточнее Харькова, и наращивает удары ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре.

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Рекордное количество "Шахедов"

Журналисты напомнили, что в ночь на 8 июля россияне выпустили по территории Украины 728 беспилотников Shahed и 13 ракет. Это рекордное количество БПЛА. А до этого, в ночь на 6 июля, враг применил 597 дронов и 26 ракет. Украинские военные допускают: РФ может применить и до тысячи дронов в сутки.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Новая концепция войны

В таких условиях Украине необходимо готовить новую концепцию ведения войны. Как полагает бывший министр обороны Андрей Загороднюк, ее можно назвать "стратегической нейтрализацией" – длительной оборонной кампанией, цель которой не допустить продвижения оккупантов вглубь Украины и пресечь вражеские попытки остановить работу ключевых отраслей.

Успехи в Черном море

События в Черном море показали, что такая стратегия работает. Украина – страна без флота – нанесла значительный ущерб Черноморскому флоту РФ морскими дронами, и открыла зерновой коридор без согласия Москвы. Британский политик Джеймс Хэппи назвал это символом "функционального поражения" россиян.

Как применить концепцию на суше

Журналисты пишут, что запуск такого плана предусматривает наращивание производства FPV-дронов и усиление их дальности до 40-160 километров. Шаг создаст милитаризованную зону, в которой россияне не смогут действовать эффективно. Это альтернатива "корейскому" сценарию заморозки войны и создание "подвижного фрота" в глубоком тылу противника.

Возвращение оккупированных территорий

По мнению авторов материала, у Киева нет иллюзий относительно возвращения захваченных Россией территорий в ближайшей перспективе.

Впрочем, в июне россияне теряли до 1100 оккупантов ежедневно, что указывает на эффективность украинской обороны даже в условиях ограниченных ресурсов.

Что нужно для "стратегической нейтрализации"

Запуск концепции требует стабильного обеспечения вооружениями со стороны США. Сейчас Пентагон обеспокоен тем, что у американцев самих мало запасов ракет для Patriot. В конце июня Вашингтон восстановил помощь Украине, но лишь на символическом уровне – 10 ракет. В такой ситуации, особенно в условиях растущей ракетной угрозы, обостряется проблема эффективного ПВО.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ликвидировать оккупантов и переносить войну на территорию России. Готовятся новые дальнобойные удары.

Четыре типа дронов замораживают линию фронта в Украине – разведдроны, FPV, оптоволоконные дроны и наземные дроны, написали журналисты The Wall Street Journal. БПЛА ограничивают маневры военных на поле боя.

Украину ждут рекордные поставки вооружений, а США будут сажать Путина за стол переговоров, сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Политик ожидает, что заявление Трампа, которое анонсировано на понедельник, 13 июля, станет переломный моментом.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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