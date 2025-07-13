Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

Что известно:
- Украина готовит дальнобойные удары по РФ
- ВСУ будут жестоко отвечать на российские удары по украинцам
- Летнее наступление РФ отстало от ожиданий российского командования
Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он лично провел совещание с военными и министром обороны Украины. Несмотря на то, что оккупанты значительно отстали от ожиданий российского командования на лето, украинские подразделения будут делать все, чтобы и в дальнейшем уничтожать врага. ВСУ будут пытаться перенести войну на российскую территорию.
"Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, Головком доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина видит все намерения и попытки развития наступательных действий российских оккупантов.
"Каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", - добавил президент.
Зеленский отметил, что во время совещания обсуждалась ситуация на ключевых направлениях обороны: Покровский, Новопавловский, Запорожский, Харьковский, Сумской направления.
Также Украина готовится к визиту спецпредставителя США Джозефа Кита Келлога. Киев продолжает работать с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.
"Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а значит - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - пояснил президент.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.
В ночь на 9 июля в Московской области также было неспокойно. Мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России.
Кроме того, в ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".
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