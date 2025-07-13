Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

Украина видит все намерения и попытки развития наступательных действий российских оккупантов, говорит Зеленский.

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Украина готовит дальнобойные удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: Укроборонпром, Владимир Зеленский

Что известно:

Украина готовит дальнобойные удары по РФ

ВСУ будут жестоко отвечать на российские удары по украинцам

Летнее наступление РФ отстало от ожиданий российского командования

Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он лично провел совещание с военными и министром обороны Украины. Несмотря на то, что оккупанты значительно отстали от ожиданий российского командования на лето, украинские подразделения будут делать все, чтобы и в дальнейшем уничтожать врага. ВСУ будут пытаться перенести войну на российскую территорию.

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"Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, Головком доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", - сказал Зеленский.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" / Инфографика Главред

Он добавил, что Украина видит все намерения и попытки развития наступательных действий российских оккупантов.

"Каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", - добавил президент.

Зеленский отметил, что во время совещания обсуждалась ситуация на ключевых направлениях обороны: Покровский, Новопавловский, Запорожский, Харьковский, Сумской направления.

Также Украина готовится к визиту спецпредставителя США Джозефа Кита Келлога. Киев продолжает работать с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.

"Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а значит - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - пояснил президент.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.

В ночь на 9 июля в Московской области также было неспокойно. Мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России.

Кроме того, в ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".

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