Громкие взрывы, дроны массово налетели на РФ: под ударом 3 крупнейших предприятия

Предприятия занимаются разработкой высокоточного управляемого оружия.

https://glavred.info/world/gromkie-vzryvy-drony-massovo-naleteli-na-rf-pod-udarom-3-krupneyshih-predpriyatiya-10680416.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Россияне жаловались на атаку дронов

В частности, беспилотники массово атаковали Тулу

Дроны замечали и в других регионах России

Ночь на 11 июля была для россиян очень неспокойной. Дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Так, известно, что беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы там прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах.

видео дня

По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.

На одном из видео опубликованного в сети можно заметить два высотных дома. Примерно в 2 километрах от них, вероятно, расположены:

АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия;

научно-производственное объединение СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня;

АО "Щегловский вал" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.

Также сообщается, что дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

Известно и о большом количестве дронов и взрывов в Тверской и Липецкой области. Там якобы в результате падения БпЛА возник пожар на сельхозпредприятии.

Взрывы в Туле - видео:

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ). В результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

В ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БпЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".

1 июля дроны СБУ поразили завод "Купол", который находится на расстоянии 1300 километров от границ с Украиной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред