Громкие взрывы, дроны массово налетели на РФ: под ударом 3 крупнейших предприятия

Коротко:
- Россияне жаловались на атаку дронов
- В частности, беспилотники массово атаковали Тулу
- Дроны замечали и в других регионах России
Ночь на 11 июля была для россиян очень неспокойной. Дроны атаковали несколько регионов страны-агрессора. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.
Так, известно, что беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы там прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах.
По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.
На одном из видео опубликованного в сети можно заметить два высотных дома. Примерно в 2 километрах от них, вероятно, расположены:
- АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия;
- научно-производственное объединение СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня;
- АО "Щегловский вал" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.
Также сообщается, что дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".
Известно и о большом количестве дронов и взрывов в Тверской и Липецкой области. Там якобы в результате падения БпЛА возник пожар на сельхозпредприятии.
Взрывы в Туле - видео:
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ). В результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.
В ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БпЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".
1 июля дроны СБУ поразили завод "Купол", который находится на расстоянии 1300 километров от границ с Украиной.
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