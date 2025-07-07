Было попадание: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

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Дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов

НПЗ был задействован в ведении войны против Украины

В понедельник, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ). Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

видео дня

Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.

Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.

Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора и задействован в ведении войны против Украины", - отметил источник.

Смотрите видео атаки завода:

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь и утром 6 июля на Новороссийск (Краснодарский край) была осуществлена комбинированная атака с использованием как морских, так и воздушных беспилотников. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны, слышалась стрельба.

Утром 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".

1 июля в России также прогремели взрывы. Громко было в Саратове и Энгельсе. Работа четырех российских аэропортов была приостановлена.

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