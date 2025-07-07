Было попадание: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Кратко:
- Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов
- НПЗ был задействован в ведении войны против Украины
В понедельник, 7 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ). Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники.
По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.
Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.
Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.
Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.
КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
"Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора и задействован в ведении войны против Украины", - отметил источник.
Смотрите видео атаки завода:
Взрывы в РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь и утром 6 июля на Новороссийск (Краснодарский край) была осуществлена комбинированная атака с использованием как морских, так и воздушных беспилотников. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны, слышалась стрельба.
Утром 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".
1 июля в России также прогремели взрывы. Громко было в Саратове и Энгельсе. Работа четырех российских аэропортов была приостановлена.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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