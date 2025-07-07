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Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую область

Мария Николишин
7 июля 2025, 07:52обновлено 7 июля, 08:57
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Россияне слышали по меньшей мере 7 взрывов.
Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую область
Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В городе Краснозаводск Московской области раздавались взрывы
  • Местные жители жаловались на атаку БпЛА
  • Под ударом мог быть химический завод

В понедельник, 7 июля, неизвестные дроны атаковали Россию. По меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Известно, что местные жители жаловались на атаку БпЛА и публиковали в соцсетях соответствующие видео. К месту взрывов якобы отправилось не менее 7 пожарных машин.

видео дня

Вероятно, под ударом оказалось местное предприятие - АО "Краснозаводской химический завод", которое специализируется на производстве промышленной и военной химии. Там изготавливают артиллерийские заряды, взрывчатые вещества, компоненты для боеприпасов и средства защиты летательных аппаратов.

БпЛА в Московской области - видео:

Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую область

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь и утром 6 июля на Новороссийск (Краснодарский край) была осуществлена комбинированная атака с использованием как морских, так и воздушных беспилотников. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны, слышалась стрельба.

Утром 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии".

1 июля в России также прогремели взрывы. Громко было в Саратове и Энгельсе. Работа четырех российских аэропортов была приостановлена.

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