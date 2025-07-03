Под ударом важнейший завод и не только: новые детали взрывной ночи для россиян

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по складу боеприпасов в Донецкой области и стратегическому заводу "Энергия" в России и сообщил о последствиях атак.

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Генштаб раскрыл детали ударов по стратегическим целям РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Генштаб подтвердил поражение склада с боеприпасами в Донецкой области и стратегически важного завода в Липецкой области РФ

Производство на заводе "Энергия" остановлено

Силы обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса страны-агрессора России. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по предприятию "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.

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По данным военных, это предприятие занимается производством батарей и аккумуляторов для вооружения армии РФ, в частности - для модулей, позволяющих превращать обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные планирующие с повышенной дальностью поражения.

"Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов. Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генеральный штаб сообщил, что в ночь на 3 июля подразделения СБУ совместно с другими силами обороны нанесли удар по складам боеприпасов российских войск в районе Большого Орехового на временно оккупированной территории Донецкой области. Эта операция была частью мероприятий по снижению наступательного потенциала врага.

"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Результаты огневого поражения уточняются", - добавили в Генштабе.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные и в дальнейшем действуют с целью ослабления военно-экономического потенциала России, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины.

Удары по российским объектам - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Харцызске в Донецкой области прогремели сильные взрывы - по предварительным данным, поражен склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Вечером 30 июня в оккупированном Донецке также зафиксирована серия взрывов, вероятно, были поражены несколько военных объектов российских оккупационных сил.

Кроме того, ночью 27 июня СБУ совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удар по российскому военному аэродрому "Мариновка", поразив четыре самолета Су-34.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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