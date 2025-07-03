"Хлопок" в Харцызске: оккупанты получили "яркий" сюрприз

Из-за взрывов на складе в Харцызске оккупанты получили серьезный удар по обеспечению боеприпасами.

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На оккупированной территории Харцызска произошел масштабный взрыв с пожаром / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Детонировал склад боеприпасов оккупантов.

Детонация вызвала крупный пожар

Во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По предварительной информации, удары были нанесены по складу боеприпасов. В сети уже появились видео с моментами взрывов, снятые очевидцами.

видео дня

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что "удар пришелся на склад боекомплектов, расположенный на временно оккупированной территории города Харцызск, что в Донецкой области".

Он добавил, что в результате взрывов возник сильный пожар и, вероятно, серьезные повреждения инфраструктуры объекта.

Это событие "значительно ослабляет логистические возможности врага в регионе", ведь Харцызск остается важным логистическим хабом на оккупированной территории.

Украинские военные пока продолжают мониторить ситуацию. Подробности уточняются.

Видео детонации в Харцызске Донецкой области

Детонация в Харцызске / Фото: Скриншот

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Также в ночь на 28 июня СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Уничтожены три российских вертолета (Ми-8, Ми-26, Ми-28) и комплекс ПВО "Панцирь-С1".

Кроме того, вечером понедельника, 30 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Вероятно, поражено несколько военных объектов РФ. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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