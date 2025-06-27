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Взрывы и мощный пожар: дроны ВСУ атаковали два локомотива россиян

Алексей Тесля
27 июня 2025, 15:52
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Железнодорожный состав РФ был поражен в районе Кутузовки недалеко от захваченного РФ Токмака.
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Взорван локомотив на захваченной территории Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Pixabay

Главное:

  • Атакован железнодорожный состав армии страны-агрессора РФ
  • Железнодорожный состав РФ был поражен в районе Кутузовки

Украинские защитники атаковали железнодорожный состав армии страны-агрессора РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об успешных действиях батальона беспилотных систем 65-ой отдельной механизированной бригады идет речь в сообщении Ronins_65 в Telegram.

видео дня

Уточняется, что железнодорожный состав РФ был поражен в районе Кутузовки недалеко от захваченного РФ Токмака.

В свою очередь Telegram-канал Astra уточняет, что 25 июня ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожный состав на перегоне Большой Токмак — Молочанск в Мелитопольском районе.

По данным источников в экстренных службах региона, поезд перевозил 40 полувагонов и следовал из оккупированной Волновахи в Крым.

"В результате удара загорелся дизельный отсек локомотива. Поезд в полном составе прибыл в Молочанск, где его продолжили тушить. Движение на участке остановили. Одновременно с этим шесть беспилотников атаковали локомотив на станции Большой Токмак. Поезд перевозил сталь, пиломатериалы, строительные смеси и контейнеры. В результате удара загорелась высоковольтная камера тепловоза. Также была повреждена тормозная магистраль. Пострадал один сотрудник МЧС", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - удар по составу РФ:

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Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины?

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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