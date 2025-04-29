'Опасные места': детали экстренной эвакуации из Днепропетровской области

Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону Днепропетровской области, регион под постоянными обстрелами.

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Эвакуация из Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

Эвакуация объявлена из 7-ми сел

В Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о 7 селах, которые расположены возле административной границы с Донецкой областью. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Принудительная эвакуация объявлена с прифронтовых территорий Синельниковского района: 4 села Межевской громады и трех сел Новопавловской громады. Из этих населенных пунктов эвакуировали 400 детей, еще 26 ребенка до сих пор там остаются. Там также были люди, которые ранее потеряли свое жилье и начинали строить новую жизнь.

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"Россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями", - говорится в сообщении.

Такая эвакуация продлится месяц. Есть варианты по расселению людей. В общем люди сами будут выбирать, где будут жить. Также все они получат социальные выплаты.

Эвакуация из Днепропетровской области / фото: Днепропетровский облсовет

Следует отметить, что сейчас на территории Днепропетровской области нет российских оккупантов.

Ситуация в Днепропетровской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что об угрозе со стороны врага ранее сообщали военные. В частности командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин предупреждал, что армия страны-агрессора РФ намерена продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Ранее также военный обозреватель Денис Попович заявил, что линия фронта находится в непосредственной близости к границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Накануне стало известно, что на направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя и южнее Богатыря.

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