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Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

Андрей Ганчук
29 апреля 2025, 20:54
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Агрессор Россия под прикрытием учений что-то готовит в Беларуси, нужно быть начеку, сказал Владимир Зеленский.
Путин, Зеленский, переговоры
Украина добивается длительного мира - Зеленский / Коллаж: Главред

Главное из заявления Зеленского:

  • Путин не должен получить ни клочка земли Украины
  • Украина добивается длительного мира
  • РФ на лето готовится к агрессивным действиям в Беларуси

Глава Кремля Владимир Путин не должен получить ни клочка земли Украины. Нужно сохранять давление на Россию, чтобы как можно скорее достичь прекращения огня. Цель Киева – длительный мир. Кремль на лето готовит определенные действия в Беларуси под прикрытием учений, надо оставаться начеку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, он рассказал о том, что союзники Украины в Европе тоже хотят справедливого мира.

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"Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо – без каких-либо вознаграждений для Путина, и особенно – без какого-либо клочка земли. И нам всем нужно сохранять давление на Россию. Каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно скорее – хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии", - сказал Зеленский во вторник, 29 апреля, на саммите Триморья.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Украине нужен длительный мир. А для этого запуска дипломатии следует запустить режим прекращения огня.

"Нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас вместе, объединившись. Я благодарю всех присутствующих здесь, кто поддерживает Украину и наши дипломатические усилия. Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с Россией, должна говорить единым голосом", - добавил Зеленский.

Кроме того, политик уточнил, что Россия на это лето "что-то" готовит в Беларуси.

"И посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, журналисты Bloomberg написали, что переговоры по Украине зашли в тупик. Причина – позиция Путина, который "требует" полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Как полагают журналисты, теперь требуется прямой разговор Трампа и Путина.

Путин "предложил" перемирие в период с 8 по 11 мая – Зеленский в ответ сказал, что это жесткая манипуляция. По его словам, необходимо полностью прекратить огонь как минимум на 30 дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия пойдет на прекращение огня только в том случае, если Запад прекратит военную поддержку Украины, а Киев перестанет усиливать свою армию.

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Владимир Зеленский оккупированные территории Владимир Путин режим прекращения огня война России и Украины Тридцатидневное прекращение огня
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