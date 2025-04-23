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Оккупанты меняют тактику в Донетчине: эксперт рассказал, куда перебрасывают силы

Руслан Иваненко
23 апреля 2025, 13:18
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Акцент может сместиться на прорыв в сторону Днепропетровской области.
ВСУ, покровское направление
Россия не имеет достаточно сил, чтобы замкнуть кольцо / Коллаж: Главред, фото: 10 армейский корпус, скрин из DeepState

Читайте в материале:

  • Почему Россия не может окружить Покровск
  • Какой участок фронта стал приоритетным
  • Как РФ может использовать это в пропаганде

Несмотря на постоянные атаки российских войск на Покровском направлении, пока речь не идет о возможности окружения города. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспільне".

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По его словам, на текущем этапе вражеских сил недостаточно для того, чтобы создать кольцо вокруг Покровска.

"У них, очевидно, не хватит сил, чтобы создать окружение Покровска. Их пик наступления на Покровск давно прошел. Они могут пытаться там атаковать и устраивать боевые столкновения, и их там будет много, но, скажем так, без качественного наполнения", - сказал Попович.

В то же время он отметил, что более реальной угрозой является постепенное продвижение россиян в направлении административной границы с Днепропетровской областью.

"Я бы выделил другую опасность на Покровском направлении - это продвижение в сторону админграницы с Днепропетровской областью", - отметил эксперт.

Также, по его словам, российские войска достигают определенных успехов в районе Курахово, однако в будущем могут изменить направление основного удара.

Попович подчеркнул, что линия фронта находится в непосредственной близости к границе между Донецкой и Днепропетровской областями. "Если они прорвутся на территорию Днепропетровщины, просто прорвутся на каком-то участке, - это будет еще один плюс, с их точки зрения, для их переговорной позиции", - считает он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Такие действия, по его мнению, также могут быть использованы российской пропагандой как "очередная победа" для внутреннего потребителя.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал Главред, глава проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что Россия не имеет достаточных сил для одновременного ведения наступления в Харьковской, Сумской областях и на востоке Украины. Ключевыми направлениями он назвал районы к северу от Лимана и до границы с Запорожской областью.

Также российские оккупанты пытаются выйти к окраинам Шевченко возле Великой Новоселки в Донецкой области. За последние дни наблюдается высокая активность противника на этом участке фронта, в частности россияне активно применяют технику для штурмов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский недавно сообщил, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, там продолжаются бои. По его словам, только за январь текущего года украинские бойцы обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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