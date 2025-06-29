Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

Главное:
- Были поражены четыре истребителя РФ Су-34
- Два самолета были полностью уничтожены, ещё два получили повреждения
Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удар по российской авиабазе "Мариновка" в ночь на 27 июня.
В результате которого были поражены четыре истребителя Су-34. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитической группой "КіберБорошно" в их Telegram-канале.
По данным аналитиков, два самолета были полностью уничтожены, ещё два получили повреждения.
На одном из снимков видно место предполагаемой детонации вооружения, которое находилось на внешних креплениях одного из истребителей — этот участок отмечен жёлтой рамкой на изображении.
Кроме того, команда проанализировала спутниковые снимки Sentinel-1, датированные 25 июня, которые подтверждают, что российские боевые самолёты действительно находились на этом аэродроме до удара.
Напомним, 1 июня Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
По предварительным оценкам, стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Ключевые элементы операции "Паутина", во время которой было поражено около 34% всей стратегической авиации России, были отработаны еще в 2023 году во время атак в Крыму.
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Что известно о самолете Су-34?
Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
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