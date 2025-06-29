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Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

Алексей Тесля
29 июня 2025, 20:34
269
По данным аналитиков, два самолета РФ были полностью уничтожены, ещё два получили повреждения.
Су-34, взрыв
Уничтожены Су-34 РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Были поражены четыре истребителя РФ Су-34
  • Два самолета были полностью уничтожены, ещё два получили повреждения

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций ВСУ нанесли удар по российской авиабазе "Мариновка" в ночь на 27 июня.

В результате которого были поражены четыре истребителя Су-34. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитической группой "КіберБорошно" в их Telegram-канале.

видео дня

По данным аналитиков, два самолета были полностью уничтожены, ещё два получили повреждения.

Самолет Су-34 инфографика
/ Главред

На одном из снимков видно место предполагаемой детонации вооружения, которое находилось на внешних креплениях одного из истребителей — этот участок отмечен жёлтой рамкой на изображении.

Кроме того, команда проанализировала спутниковые снимки Sentinel-1, датированные 25 июня, которые подтверждают, что российские боевые самолёты действительно находились на этом аэродроме до удара.

Screenshot
/ t.me/kiber_boroshno

Напомним, 1 июня Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По предварительным оценкам, стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Ключевые элементы операции "Паутина", во время которой было поражено около 34% всей стратегической авиации России, были отработаны еще в 2023 году во время атак в Крыму.

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Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

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