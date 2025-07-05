В аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли из-за угрозы атаки дронов - СМИ

Россияне по несколько часов ждут свой рейс, а некоторым пришлось просто вернуться домой.

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Десятки рейсов отменили из-за вероятности удара беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

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В России из-за угрозы атаки дронов задерживают и отменяют рейсы

В аэропортах РФ полный хаос

В ночь на 5 июля страну-агрессора Россию атаковали дроны. Вследствие этого кое-где возникли пожары и перебои со связью. Кроме этого, как сообщают российские СМИ, сразу в нескольких аэропортах РФ возник коллапс.

В аэропорту Шереметьево задерживаются более 20 рейсов, это подтверждает и ресурс FlightStats, по данным которого там фиксируются значительные задержки рейсов. В то время как в Петербурге их вообще отменили. Россияне утверждают, что из-за угрозы новой атаки дронов в Москве в аэропорту временно закрыли вылеты.

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В то же время в Пулково ситуация еще сложнее: по той же причине задерживается около 50 рейсов, а более 20 отменены.

Россияне, которые сегодня планировали путешествия из данных аэропортов, крайне недовольны ситуацией, ведь кроме того, что рейсы задерживают, в помещениях негде яблоку упасть и начался настоящий хаос.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Ранее стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области страны-агрессора России после атаки беспилотных летательных аппаратов загорелось химическое предприятие.

Накануне сообщалось, что Украина ударила по РФ новым беспилотником, который может быть оснащен вертикальным хвостовым стабилизатором, конструктивно похожим на тот, что используется в израильском боеприпасе, который барражирует, IAI Harop.

Напомним, Главред писал, что в ночь на пятницу, 4 июля, в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод.

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Об источнике: FlightStats FlightStats - международный онлайн-сервис, предоставляющий оперативную информацию об авиарейсах в реальном времени. Его используют пассажиры, авиакомпании и аэропорты для отслеживания статуса рейсов, задержек, отмен и погодных условий.

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