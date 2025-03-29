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Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУ

Алексей Тесля
29 марта 2025, 02:30
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Держать буферную зону в глубине территорий РФ на несколько десятков километров стало очень сложно, говорит Александр Коваленко.
Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУ
/ Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, 66 ОМБр, facebook.com/7channel.odessa

Важно:

  • Курская операция продолжается, но развивается по другому формату
  • ВСУ формируют буферную зону в Белгородской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, может ли Курская операция ВСУ получить "второе дыхание".

"Курская операция продолжается, но развивается по другому формату", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что когда ВСУ начинали Курскую операцию, она была призвана сковать силы врага и сформировать буферную зону.

"Сейчас, когда Трамп занял пост президента США, условия сложились так, что держать буферную зону в глубине территорий Российской Федерации на несколько десятков километров стало очень сложно. Поэтому был неизбежен отвод наших войск из глубины ближе к границе. Ведь пострадали логистика, обеспечение передовых подразделений, находившихся на линии боестолкновения", - пояснил он.

В то же время военный аналитик отмечает, что Курская операция не завершена – она продолжается и меняет свой формат. Сейчас эта операция направлена на сковывание противника, но не настолько масштабно, как это было несколько месяцев назад.

"Более того, Курская операция может пересекаться с другими сценариями, ведь, например, что-то происходит на Белгородщине. Если мы посмотрим на рельефно-ландшафтные особенности того региона, откуда происходит постоянная ретрансляция нытья зет-военкоров, то там все это очень интересно, потому что также выглядит как формирование буферной зоны. Если, конечно, верить тому, что говорят зет-военкоры, потому что официальных сообщений от Генштаба ВСУ пока нет", - указал он.

Коваленко добавил, что Курская операция не то что "получает второе дыхание", а продолжает свое развитие в другом формате.

"А об этом формате, кстати, говорил Путин, когда отмечал необходимость формирования буферной зоны на границе с Украиной. Вот мы ее и формируем на границе Украины, но на территории Российской Федерации", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Операция в Белгородской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Как писал Главред, ранее в ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Были опубликованы карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко Белгородская область
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