Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

Алексей Тесля
4 июля 2025, 18:28
53
Опубликовано видео с завода химических реагентов "Селена" - после атаки БПЛА над предприятием поднялся черный дым.
Screenshot
Удар нанесен по химпредприятию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • После атаки БпЛА загорелось химическое предприятие
  • Опубликовано видео с завода химических реагентов "Селена" - там поднялся черный дым

В городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотных летательных аппаратов загорелось химическое предприятие.

Telegram-канал "Пепел" опубликовал видео с завода химических реагентов "Селена" - после атаки БПЛА над предприятием поднялся черный дым.

видео дня

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори якобы пострадали семь человек.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Другие новости:

Что известно о Белгородской области?

Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Белгородская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:58Война
Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с родными

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с родными

18:56Украина
Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Последние новости

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем детей "запекали" в печи - правда об обряде, породившем сказку о Бабе ЯгеВидео

18:28

До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

18:28

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:05

Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

Реклама
17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45

Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

16:40

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

16:39

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:38

Почему связывают руки и ноги умершим: священник раскрыл правду о "магических путах"Видео

16:29

Не может выбраться: Басков вывалил правду о состоянии Киркорова

16:28

"Сюрприз" из Китая: что нашла СБУ в обломках дронов, которые атаковали Киев

Реклама
16:21

Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, данное полтора года назад, - эксперт

16:01

К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

15:57

Пенсионерам будут доплачивать по 5 000 гривен ежемесячно: как получить надбавку

15:43

ПВО уже не поможет: назван единственный способ отражения ударов дронов РФ

15:35

Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягодВидео

15:29

Андрей Матюха досье

15:24

Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров

15:12

Атака РФ на Киев: стало известно о первой жертве - детали

15:10

Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

14:58

Тотальное обесценивание или бешеный скачок: что будет с курсом евро с 7 июля

14:56

"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по ПотапуВидео

14:54

ОРИ, грипп или COVID-19: как отличить и вовремя реагировать

14:35

Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

14:33

Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилосьВидео

14:00

Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

13:49

Сдали сами оккупанты: на Покровском направлении ликвидировали командование РФ

13:36

1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

13:35

Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России

13:34

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домойФотоВидео

13:07

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

Реклама
13:01

РФ нацелилась на захват 4 крупных городов Украины: Гетман оценил шансы врага

12:45

Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

12:28

"Ребенка покрестят прямо в животе": священник сказал, можно ли беременной быть крестнойВидео

12:27

Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

12:12

Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способВидео

11:58

Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка

11:58

Россияне атаковали Кривой Рог: возник большой пожар, есть раненыеВидео

11:57

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

11:51

Ракеты будут массово атаковать Россию: эксперт сообщил о новом украинском оружии

11:48

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять