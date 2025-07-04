В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

Опубликовано видео с завода химических реагентов "Селена" - после атаки БПЛА над предприятием поднялся черный дым.

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Удар нанесен по химпредприятию в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

После атаки БпЛА загорелось химическое предприятие

Опубликовано видео с завода химических реагентов "Селена" - там поднялся черный дым

В городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотных летательных аппаратов загорелось химическое предприятие.

Telegram-канал "Пепел" опубликовал видео с завода химических реагентов "Селена" - после атаки БПЛА над предприятием поднялся черный дым.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори якобы пострадали семь человек.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

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Что известно о Белгородской области? Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

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