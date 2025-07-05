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КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

Анна Косик
5 июля 2025, 12:53
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У России уже есть договоренность о переброске нескольких десятков военных.
Путин, армия Лаоса
Кремль хочет привлечь больше иностранцев для продолжения войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сообщили в ГУР:

  • Россия хочет втянуть военнослужащих из Лаоса в агрессию против Украины
  • Лаос согласился перебросить в Россию 50 своих военных

Страна-агрессор Россия на фоне значительных боевых потерь пытается втянуть Лаос в войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Военно-политическое руководство РФ понимает, что российские ресурсы постепенно исчерпываются, поэтому ищут любые возможности для продолжения агрессивной войны.

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Похоже, массовое привлечение наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, не достаточно для покрытия необходимых резервов россиян. Поэтому в Кремле уже прорабатывают возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну - Лаос. Сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Руководство Лаоса, которое зависимо от внешней помощи, на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курской области.

"Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь Российской Федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины", - добавили в ГУР.

Таким образом РФ под прикрытием гуманитарной риторики хочет легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины.

Привлечение Россией иностранных военных в войну - последние новости

Напомним, Главред писал, что Северная Корея планирует значительно увеличить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, прислав еще от 25 до 30 тысяч солдат.

Ранее аналитики ISW сообщали, если Северная Корея направит свои войска на территорию Украины для помощи России, это будет существенным "переломом" на поле боя.

Накануне стало известно, что Россия привлекает к войне против Украины и граждан Китая. Так во время боев на востоке Украины украинские военные взяли в плен еще одного гражданина Китая.

Больше новостей:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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