Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция уже в восьмой раз оказалась в состоянии блэкаута.

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Российские войска обесточили ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

Кратко:

Оккупанты РФ обесточили Запорожскую АЭС

Станция уже в 8-й раз была в состоянии блэкаута

Российские оккупационные войска обстреляли линии электропередач, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергетической системой Украины. Линия позволяет поддерживать потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

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Как утверждает глава Минэнерго, россияне нанесли удар по линии электропередач, которая соединяет оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Именно эта линия обеспечивает поддержку собственных потребностей для обеспечения уровня радиационной безопасности.

"Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута. Это очередной акт ядерного террора россиян!" – подчеркнул Герман Галущенко.

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Как сообщал Главред, журналисты The New York Times написали, что Россия готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Россияне "хотят" решить вопрос атомной электростанции в рамках мирных переговоров.

В начале июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил с визитом Украину. Он встретился с Германом Галущенко, обсуждались вопросы сотрудничества для обеспечения ядерной и радиационной безопасности страны в условиях агрессии РФ.

Украина и Россия контактировали по ситуации на Запорожской АЭС, говорил министр иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара. По его словам, Индия выступала посредников в этих контактах.

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