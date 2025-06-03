Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Украину: с кем встретился, что обсуждал

Кратко:
- Рафаэль Гросси встретился с Германом Галущенко
- Гросси и Галущенко обсудили угрозы, связанные с оккупацией ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и встретился с министром энергетики Германом Галущенко в Киеве. Об этом он сообщил в соцсети Х во вторник, 3 июня.
"Начал свой 12-й визит в Украину с февраля 2022 года, подтверждая поддержку страны со стороны МАГАТЭ", - написал Гросси.видео дня
По словам руководителя МАГАТЭ, он обсудил с Галущенко, как агентство может помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, включая новые блоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций.
Тем временем в Минэнерго сообщили, что обсуждались вопросы сотрудничества в направлении обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях военной агрессии РФ, а также потенциал дальнейшего развития украинской атомной генерации.
Гросси и Галущенко также обсудили угрозы, связанные с оккупацией россиянами Запорожской АЭС.
Министр энергетики подчеркнул, что только лицензированный украинский оператор может обеспечить соблюдение стандартов безопасности на ядерном объекте и его безопасную эксплуатацию, поэтому ЗАЭС должна быть возвращена под полный и суверенный контроль Украины.
Отдельно подчеркивалось сотрудничество в процессе развития потенциала атомной энергетики Украины.
Галущенко также отметил, что Украина имеет мощный кадровый потенциал для развития атомной энергетики, а также уникальный опыт эксплуатации атомных блоков в условиях военных действий.
Ситуация на ЗАЭС - последние новости
24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, фиксировались постоянные взрывы и выстрелы.
Накануне, как писал Главред, команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на разных расстояниях от площадки ЗАЭС, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.
Не менее 13-ти работников Запорожской атомной электростанции до сих пор остаются на временно оккупированной Россией территории.
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Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.
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