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РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали

Юрий Берендий
2 июля 2025, 15:43
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Северная Корея готовится отправить в Россию еще до 30 тысяч военных, зафиксированы признаки масштабного развертывания солдат КНДР, отмечают СМИ.
РФ может бросить на фронт против Украины 30 тысяч иностранцев - СМИ раскрыли детали
Какая страна отправит 30 тысяч "добровольцев" для войны против Украины / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • КНДР может дополнительно отправить в РФ 25-30 тысяч военных
  • РФ может использовать эти войска для нового наступления против Украины

Северная Корея планирует значительно увеличить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, отправив еще от 25 до 30 тысяч солдат. Об этом говорится в оценке украинской разведки, которую получила CNN.

Ожидается, что эти подразделения прибудут в ближайшие месяцы, дополнив 11 тысяч военных, которых Пхеньян направил еще в ноябре для защиты Курской области РФ от украинских атак.

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Несмотря на потери, около 4 тысяч погибших или раненых северокорейских военных, военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой продолжает расширяться.

По оценке украинской разведки, российское Минобороны имеет ресурсы для обеспечения северокорейских подразделений оружием, техникой и боеприпасами, с целью их дальнейшей интеграции в российские вооруженные силы. Также вероятно, что эти военные будут участвовать в боевых действиях на оккупированных территориях Украины, в частности во время масштабных наступлений.

"В оценке, подготовленной украинской разведкой, также отмечается, что есть признаки того, что российские военные самолеты переоборудуются для перевозки персонала, что свидетельствует о масштабной операции по перевозке десятков тысяч иностранных войск через российскую Сибирь, которая граничит с Северной Кореей на юго-западе", - говорится в материале.

Спутниковые снимки, полученные CNN, зафиксировали признаки возможных приготовлений к новому развертыванию северокорейских войск - в частности, прибытие корабля в российский порт, который ранее использовался для переброски сил, и грузовых самолетов в аэропорт Сунан в КНДР.

В то же время старший научный сотрудник Стимсон-центра Дженни Таун считает, что озвученная украинской разведкой цифра в 30 тысяч солдат выглядит завышенной.

"Но они, безусловно, могут набрать такое количество. Это не будут элитные солдаты. Ким Чен Ын заявил, что он готов ко всему, поэтому все зависит от того, что попросит Россия", - указывает аналитик.

По ее оценке, реальнее выглядит развертывание 10-20 тысяч военных, предположительно, поэтапно.

"Ходят слухи, что российские генералы уже находятся в Северной Корее, где тренируют войска", - сказала она.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев допускает возможность отправки новых подразделений из КНДР. В то же время он отметил, что такой шаг может представлять серьезный риск для режима Ким Чен Ына, ведь речь идет о потерях среди его элитных войск на линии фронта.

"Использование Россией элитных северокорейских войск демонстрирует не только растущую зависимость от тоталитарных режимов, но и серьезные проблемы с ее мобилизационным резервом. Вместе с нашими партнерами мы следим за этими угрозами и будем реагировать соответственно", - сказал Умеров.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Война солдат КНДР против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Северная Корея планирует направить в Россию около 25 тысяч своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Об этом заявил военный аналитик и соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По данным южнокорейской разведки, РФ может использовать силы КНДР для масштабного летнего наступления.

В то же время, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что количество северокорейцев, которые присоединяются к вооружённым силам России под видом "добровольцев" может существенно возрасти.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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