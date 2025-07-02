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Украина вернула России тела, переданные во время репатриации: в чем причина

Анна Косик
2 июля 2025, 15:32
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Украинская сторона обязана была передать РФ некоторые тела.
Обмен телами, жетон RF
Чьи тела Россия передала Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, facebook.com/koordshtab

Что сообщил Клименко:

  • Украина обнаружила после репатриации тела российских оккупантов
  • Вероятно, РФ передала тела оккупантов чтобы не выплачивать компенсацию их родственникам

Украина вернула стране-агрессору России несколько тел, которые были переданы в рамках репатриации. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его данным, эксперты обнаружили два тела, на которых сохранились личные военные жетоны ВС РФ. В Украине были проведены необходимые проверки и экспертизы, после чего тела вернули России.

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"Следуя гумаритарным принципам и договоренностям по репатриации, украинская сторона вернула эти два тела российской стороне в рамках официальной процедуры", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что пока нет подтверждений того, что российская сторона сообщила родным этих оккупантов, что их тела вернули в РФ. Поэтому в МВД решили обнародовать номера жетонов, которые были найдены: АВ 846408 и АВ 449638.

"Обращаемся к семьям российских военнослужащих, которые узнали указанные выше номера военных жетонов и до сих пор не получили тело своего близкого. Перед передачей тел мы отобрали ДНК-образцы. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших - ваш родственник, мы советуем безотлагательно обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP)", - добавил министр.

Причиной передачи Украине тел российских военных, согласно сообщению, может быть то, что власти РФ пытаются уменьшить объемы выплат компенсаций семьям погибших. Поэтому российская сторона может скрывать факты репатриации тел погибших или даже утилизировать тела.

"Нам не нужны тела российских военных. Украина и в дальнейшем будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне", - подытожил Клименко.

Возвращение тел погибших - последние новости

Напомним, Главред писал, что 16 июня Украина завершила репатриацию тел погибших воинов, вернув домой еще 1245 павших героев в рамках Стамбульских договоренностей.

Правоохранители уже начали работать с этими телами и находят вместе с ними довольно странные вещи. Работники полиции обнаруживают предметы, которые указывают на принадлежность тел к военным армии РФ.

Ранее также оказалось, что вместе с телами украинских военных россияне передали тела своих оккупантов. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов.

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О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - председатель Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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