Странные предметы и символика: что находят с телами военных после репатриации

Что сообщили в полиции:
- Во время осмотра тел, которые передали россияне, полиция нашла российскую символику
- Россия передала Украине по меньшей мере 20 тел своих военных
Страна-агрессор Россия передала Украине более 6 тысяч тел погибших военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Правоохранители уже начали работать с этими телами и находят вместе с ними довольно странные вещи.
Об этом, как передает РБК-Украина, во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе. По его словам, работники полиции обнаруживают предметы, которые указывают на принадлежность тел к военным армии РФ.
Речь идет о таких вещах и документах, как жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карты и форму. Цуцкиридзе также отметил, что правоохранители находят индивидуальные татуировки на телах, указывающие на принадлежность к врагу.
На сегодня уже есть 20 подтвержденных фактов того, что РФ передала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году. Кроме этого большое количество тел передают без тех или иных знаков, а во время ДНК экспертизы выясняется, что совпадений с телами нет. Это также позволяет говорить, что тела могут принадлежать россиянам.
"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - добавил Максим Цуцкиридзе.
Кроме этого в полиции отмечают, что общее состояние полученных Украиной тел ужасное и нередки случаи, что в одном мешке РФ может передавать тела от разных погибших лиц.
Обмен телами погибших - последние новости по теме
Недавно глава МВД Клименко заявил, что Украине понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации тел погибших военных, переданных Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
Накануне также Главред писал, что Украине удалось вернуть тела воинов, погибших на шести направлениях: в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
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Кто такой Максим Цуцкиридзе?
Максим Цуцкиридзе - генерал полиции 3-го ранга, первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор, пишет Википедия.
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