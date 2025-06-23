Странные предметы и символика: что находят с телами военных после репатриации

Правоохранители работают над идентификацией тел, переданных Россией.

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Что находят правоохранители на телах, которые передает Россия / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины, скриншоты с РБК-Украина

Что сообщили в полиции:

Во время осмотра тел, которые передали россияне, полиция нашла российскую символику

Россия передала Украине по меньшей мере 20 тел своих военных

Страна-агрессор Россия передала Украине более 6 тысяч тел погибших военных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Правоохранители уже начали работать с этими телами и находят вместе с ними довольно странные вещи.

Об этом, как передает РБК-Украина, во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе. По его словам, работники полиции обнаруживают предметы, которые указывают на принадлежность тел к военным армии РФ.

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Речь идет о таких вещах и документах, как жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карты и форму. Цуцкиридзе также отметил, что правоохранители находят индивидуальные татуировки на телах, указывающие на принадлежность к врагу.

На сегодня уже есть 20 подтвержденных фактов того, что РФ передала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году. Кроме этого большое количество тел передают без тех или иных знаков, а во время ДНК экспертизы выясняется, что совпадений с телами нет. Это также позволяет говорить, что тела могут принадлежать россиянам.

"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - добавил Максим Цуцкиридзе.

Кроме этого в полиции отмечают, что общее состояние полученных Украиной тел ужасное и нередки случаи, что в одном мешке РФ может передавать тела от разных погибших лиц.

Обмен телами погибших - последние новости по теме

Недавно глава МВД Клименко заявил, что Украине понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации тел погибших военных, переданных Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Накануне также Главред писал, что Украине удалось вернуть тела воинов, погибших на шести направлениях: в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Кто такой Максим Цуцкиридзе? Максим Цуцкиридзе - генерал полиции 3-го ранга, первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор, пишет Википедия.

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