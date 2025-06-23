Война с РФ затянется: эксперт озвучил последствия конфликта на Ближнем Востоке

Украина может почувствовать неутешительные последствия, если обострение между Ираном и Израилем будет продолжаться.

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Противостояние Израиля и Ирана влияет на ресурсы, которые могут задействовать РФ и Украина в войне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Что сказал Гончар:

Конфликт между Ираном и Израилем отражается на ситуации в Украине

Ситуация на Ближнем Востоке истощает арсеналы вооружения, которые необходимы Украине

Повышение цен на нефть может улучшить положение России

Обострение между Ираном и Израилем напрямую влияет на ситуацию в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, для Украины очень важно, чтобы Иран, как и вся ось зла, был уничтожен, ведь он является союзником страны-агрессора России и помогал ей во многом, в частности шахедами.

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НАТО VS Ось зла / Инфографика: Главред

Однако это лишь одна сторона медали. Ведь одновременно события на Ближнем Востоке отвлекают внимание Восточной Европы от агрессии России против Украины, причем не только в политико-дипломатическом плане, но и в материальном.

"Боевые действия на Ближнем Востоке истощают арсеналы определенных средств поражения, которые нужны нам. Я уже приводил пример подрывников для средств ПВО, которые вместо того, чтобы прийти к нам, попали на Ближний Восток, потому что были перенаправлены Соединенными Штатами. Поэтому и в материальном плане обострение между Ираном и Израилем отвлекает внимание от нас и забирает часть той помощи, которая могла бы или должна была быть направлена нам", - пояснил Гончар.

Кроме этого обострение между Ираном и Израилем приводит к повышению цен на нефть в крупнейшем нефтяном хабе планеты - Персидском заливе. Это играет на руку России, ведь ее бюджет напрямую зависит от цен на нефть: чем они выше, тем больше пролонгируется способность страны-агрессора воевать против Украины.

В то же время пропагандисты разгоняют информацию, якобы нефть может подняться в цене до более чем 100 долларов, или даже 350. Хотя на самом деле сейчас на рынке ситуация не такая критическая и работает механизм сдерживающей дипломатии.

"Думаю, здесь срабатывает Китай, которому высокие цены на нефть не нужны. России нужны, а Китаю - нет. А Китай таки является главным партнером Ирана, как, кстати, и Саудовской Аравии и многих стран Персидского залива", - добавил он.

Война Израиля против Ирана - последние новости

Недавно стало известно, что высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Накануне Израиль совершил очередную воздушную атаку по территории Ирана. В результате нее была уничтожена штаб-квартира внутренней безопасности Ирана - главное репрессивное оружие иранского диктатора.

Напомним, Главред писал, что 1ранее Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. Под ударом был Тель-Авив и город Хайфа, где расположен нефтеперерабатывающий завод, крупный порт и военно-морская база.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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