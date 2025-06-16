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Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшие

Мария Николишин
16 июня 2025, 08:45
114
В Хайфе возник масштабный пожар.
Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшие
Взрывы в Израиле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Иран совершил ракетную атаку на Израиль
  • Взрывы раздавались в разных районах страны
  • Есть погибшие и много раненых

Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. Так, по данным The Times of Israel и CNN, под ударом был Тель-Авив и город Хайфа, где расположен нефтеперерабатывающий завод, крупный порт и военно-морская база.

По данным организации "Маген Давид Адом", три человека погибли в результате попадания иранских баллистических ракет, и еще более 60 получили ранения.

видео дня

Также в результате атаки пострадали два высотных жилых здания в центральном Израиле, а в Хайфе возник масштабный пожар из-за удара ракет в район вокруг нефтеперерабатывающего завода.

Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части Израиля.

Удар Ирана по Израилю - видео:

Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшие
Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшие
Иран и Израиль / Инфографика: Главред

Обострение между Ираном и Израилем - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". Израильские удары положили начало новому военному конфликту.

Поздно вечером 14 июня, Израиль атаковал ряд целей в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой. Среди них были: топливные танкеры, штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPAND и дополнительные цели, способствующие получению ядерного оружия.

Кроме того, 14 июня во время массированной ракетной атаки Ирана по территории Израиля погибли пятеро граждан Украины, среди которых - трое детей.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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