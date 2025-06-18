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Израиль атаковал Иран и уничтожил "главное репрессивное оружие": что известно

Руслана Заклинская
18 июня 2025, 18:28
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Армия Израиля нанесла новый удар по Ирану
Израиль атаковал Иран и уничтожил 'главное репрессивное оружие': что известно
Израиль уничтожил важный объект иранского режима / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Израиль атаковал Иран
  • Армия Израиля уничтожила штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана
  • Израиль обещает и в дальнейшем бить по символам власти и структурам режима Хаменеи

В среду, 18 июня, Израиль совершил очередную воздушную атаку по территории Ирана. Уничтожена штаб-квартира внутренней безопасности Ирана. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Министр подчеркнул, что израильская кампания продолжается и будет продолжаться: "Торнадо продолжает обрушиваться на Тегеран".

видео дня

"Реактивные самолеты ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима - главное репрессивное оружие иранского диктатора", - заявил Кац.

По словам Каца, Израиль выполняет обещанное - продолжает "вредить символам правительства" в Иране и наносить удары по структурам, которые утверждают режим верховного лидера.

Перед этим заявлением израильская армия сообщила о серии авиаударов по военным объектам в Тегеране, принадлежащим иранскому руководству.

Война Израиля с Ираном - новости по теме

Напомним, 14 июня Израиль нанес серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой, в частности по штаб-квартире ядерного проекта SPAND, Министерству обороны и топливным резервуарам. В результате атаки вспыхнул пожар на нефтебазе Шахран.

Во время ракетной атаки Ирана по Израилю 14 июня погибли пятеро граждан Украины, среди них - трое детей. Ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям, сообщило МИД Украины.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран обязательно заключат мирное соглашение - как это уже произошло с другими странами при его президентстве. Он вспомнил о своих достижениях в урегулировании конфликтов между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

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Кто такой Исраэль Кац?

Исраэль Кац - израильский политик и государственный деятель. Министр сельского хозяйства Израиля (2003-2006), Министр транспорта Израиля (2009-2019), Министр энергетики, инфраструктуры и вод Израиля (2022-2023), Министр иностранных дел Израиля (2019-2020, в 2024 году), Министр обороны Израиля (с 2024 года), пишет Википедия.

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