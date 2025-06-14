Израиль использовал грузовики с дронами, как Украина во время "Паутины"

Кратко:
- Иранской стороной "было изъято несколько транспортных средств"
- Подтверждения данной информации из официальных источников пока нет
Для атак по ядерным объектам в Иране Армия обороны Израиля использовала методы украинских спецслужб, с помощью которых они уничтожили часть стратегической авиации России во время операции "Паутина". Об этом свидетельствует видео, опубликованное в иранских Telegram-каналах.
На них зафиксированы пикапы и небольшие грузовики, с которых Израиль якобы запускал дроны по целям в Иране. Камера снимает ячейки, в которых, вероятно, располагались FPV-дроны перед вылетом.
Также сообщается, что иранской стороной "было изъято несколько транспортных средств, принадлежащих шпионам "Моссада", на борту которых находились беспилотники".
Подтверждения данной информации из официальных источников в настоящее время нет.
Операция "Паутина" - главное
Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города. Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности Паутина, превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.
Другие новости:
- "Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"
- РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника
- Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред