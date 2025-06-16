Завершено возвращение тел погибших украинцев: что дальше и сколько удалось вернуть

Украина завершила масштабную репатриацию погибших в рамках Стамбульских договоренностей, вернув более 6 тысяч тел, дальше их ждет идентификация.

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Состоялся завершающий этап возвращения тел погибших украинцев / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем говорится в материале:

Украина завершила репатриацию тел погибших в рамках Стамбульских договоренностей

Удалось вернуть более 6 тысяч тел

Умеров анонсировал следующий этап

Сегодня, 16 июня Украина завершила репатриацию тел погибших воинов, вернув домой еще 1245 павших героев в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Умеров сообщил, что сегодня состоялся финальный этап репатриации погибших - последний раз в рамках нынешнего формата. С начала реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле на прошлой неделе, Украине удалось вернуть более 6 тысяч тел.

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"Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым - имя, жизнь, семья, которая ждет ответа. Спасибо всем, кто ежедневно делал это трудное, но необходимое дело. Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных. Мы возвращаем. Мы помним...", - резюмировал он в заметке в Facebook.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 16 июня в рамках этого процесса было передано еще 1245 тел, которые, по информации российской стороны, принадлежат украинцам, в том числе военным. Всего в рамках Стамбульских договоренностей Украина получила 6057 тел.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - добавили там.

Возвращение тел погибших в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 июня в Украине завершился очередной этап репатриации тел погибших защитников, во время которого впервые был задействован железнодорожный транспорт. В дальнейших этапах планируется другой формат возвращения тел, о чем сообщила Служба безопасности Украины.

В рамках этого этапа 15 июня было возвращено 1200 тел погибших, информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По данным штаба, речь идет о телах украинцев, в том числе военных, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины.

Кроме того, 14 июня в рамках процесса репатриации в Украину удалось вернуть еще 1200 тел погибших.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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